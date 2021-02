„Soupeř byl lepší, rychlejší, kvalitnější na hokejce. Střešovicím se nemůžeme rovnat, po zásluze jsme prohráli,“ přiznal trenér David Derka.

Zlom v zápase přišel ve druhé třetině za stavu 2:0 pro domácí. Hosté zlepšili svou hru a mohli snížit. Jenže se stal pravý opak. „V první třetině jsme nehráli dobře. Mohli jsme snížit, ale místo toho přišel brejk a třetí gól. Pak nám Tatran dal další dva a bylo definitivně rozhodnuto. Poslední dějství jsme taky nesehráli špatně, ale nestačilo to,“ poznamenal.

České Lípě v útoku hodně chyběl nejproduktivnější hráč Radek Krajcigr. „Radek má problémy s nohou. Nebyl fit už v posledních dvou zápasech. Takže jsme se dohodli, že proti Střešovicím ho budeme šetřit. Klíčové období nás teprve čeká,“ zdůraznil Derka.

„Víme, že tohle utkání pro nás nebylo důležité. Pokud chceme udržet desáté místo, musíme další zápasy zvládnout za tři body,“ burcuje Štěpán Slaný, hrající manažer.

Lípa drží jednobodový náskok před Pardubicemi a Brnem. Na oba týmy ještě narazí. Ve čtvrtek jede do Pardubic. „V prosinci jsme doma Pardubicím podlehli, to nám zavřelo dveře do play-off. Teď jim to prostě musíme vrátit. Pak nás čeká Liberec, Ostrava, nebo Brno. Musíme ukázat, že na to máme. Budeme se snažit, abychom z posledních čtyř zápasů vydolovali co největší počet bodů,“ dodal Derka.

Tatran Střešovice – Česká Lípa 8:2 (2:0, 4:0, 2:2)



Branky a nahrávky: 5. Jak. Kolísko (Meliš), 7. Brautferger (Havlas), 26. Meliš (Novotný), 26. Rod, 27. Langer, 37. Kreysa (Tlapák), 55. Langer (Havlas), 60. Papoušek (Meliš) – 47. Kopič (Štěrba), 58. Ekl (Tichý)



Čes. Lípa: Dvořák (Chyna) – Tichý, Novák, Kadlec, Pastor, Slaný, Štěrba – Jireček, Dzierža, Karel – Kopič, Semerád, Jirsa – Vavruška, Pařízek, Vlček – Ekl, Kalina.