Českolipští florbalisté chtěli, stejně jako Liberec, překvapit obhájce titulu ze Střešovic. Nepovedlo se, Tatran doma vyhrál drtivě 14:1.

Vladimír Trčka (vpravo), trenér FBC 4CLEAN Česká Lípa. | Foto: Vít Černý

„Podle mě výsledek neodpovídá dění na hřišti. Směrem dopředu jsme nepodali špatný výkon, ale nedávali jsme šance. Branky jsme dostávali po laciných a individuálních chybách. Rozdíl byl také v brankářích. Zatímco nám tam vlastně spadlo všechno, sami jsme byli v koncovce málo produktivní. Za mě to byla krutá porážka,“ zhodnotil vše Vladimír Trčka, kouč České Lípy.

Podle Trčky Tatranu pomohla právě facka od Liberce a také změny na trenérském postu. „Je to tak. Střešovice na nás byly nažhavené a potřebovaly se chytit. To se bohužel povedlo,“ litoval českolipský vůdce lavičky.

Po pěti kolech má Lípa na svém kontě tři body. „Měli jsme těžký los, tak to je. Hráli jsme proti Chodovu, Mladé Boleslavi, Tatranu a v Liberci. V sobotu nás navíc čekají Vítkovice, další těžký soupeř. Pak přijdou na řadu relativně hratelnější soupeři. To budou zápasy, kde potřebujeme bodovat. Věřím, že se nám to podaří a my se postupně tabulkou dostaneme o něco výš,“ dodal Vladimír Trčka.

Oba krajské týmy půjdou do akce v sobotu 7. října. Liberec doma hostí pražského nováčka Butchis, Česká Lípa vyzve Vítkovice. Oba zápasy startují od 17 hodin.

Tatran Střešovice – FBC Č. Lípa 14:1 (5:1, 4:0, 5:0)

Branky: 1. Havlas, 5. Čelakovský, 11. Boček, 12. Šindelář, 15. Čelakovský, 25. Boček, 34. Hanák, 36. Šimek, 38. Kún, 49. Boček, 50. Šindelář, 52. Havlas, 52. Šindelář, 55. Boček – 8. Kouba. Rozhodčí: P. Števček – R. Števček. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 211.