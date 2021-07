Markéta Kořínková, šéftrenérka SK Matchball Česká Lípa, zve do klubu další mladé zájemce o bílý sport. „Šikovných dětí není nikdy dost, a proto všechny případné zájemce rádi uvidíme v září, kdy začíná nová tenisová sezóna a s ní i klubové tréninky,“ řekla v rozhovoru pro Deník.

Pojďme nejprve ke zrodu SK Matchball. Kdy byl klub založen?

Tenisový klub SK Matchball Česká Lípa byl založen v roce 2005. Naše členská základna byla na začátku opravdu malá. V klubu byl pouze jeden trenér a deset dětí. Postupně jsme se rozrůstali až do současné podoby, kdy naše tenisová rodina čítá více než 130 dětí a 15 dospělých tenistů. Máme čtyři tenisové a jednoho kondičního trenéra.

To se vám to tedy pěkně rozrostlo, viďte?

Díky široké základně hráčů a šikovnosti našich členů pravidelně přihlašujeme do soutěží v každé kategorii dvě družstva. Nejúspěšnější jsme v kategoriích mladších, starších a dospělých, kde hrajeme nejvyšší divizi celé severočeské oblasti.

Co jste vůbec letos stihli odehrát?

Celkem jsme měli přihlášených 11 družstev. Od mini tenistů až po dospělé. Vlivem pandemie proběhla zkrácena sezona, která se odehrála pouze na tři kola. I přesto jsme vděční, že jsme mohli tato mistrovská utkání sehrát a porovnat síly s ostatními kluby. Nejvíce se nám dařilo v kategorii mini tenistů, kdy jsme skončili druzí v celé severočeské oblasti a o dva vyhrané zápasy nám uteklo Mistroství České republiky. Zbylé kategorie náš klub i město dobře reprezentovaly a určitě se za své výkony nemusí stydět. Ráda bych využila této možnosti a všem za náš klub poděkovala za skvělou reprezentaci. Děkuji!

Teď jsou tady prázdniny. Co váš ještě všechno čeká?

Na začátku prázdnin jsme pro děti připravili tenisový kemp, který byl letos po dvanácté. V polovině srpna pořádáme další tenisové soustředění v Doksech. Přes prázdniny je v termínové listině vypsáno hodně turnajů, ať už u nás v České Lípě, nebo v okolí. Po prázdninách se opět sejdeme v městském tenisovém areálu a budeme pokračovat v započaté práci.

Jak se na vaší sportovní práci projevila dlouhá covidová pauza?

Pro nás všechny tato pauza byla dlouhá a náročná. Nejistota byla všude přítomná. Nikdo pořádně nevěděl, co se bude dít, zda budou moci děti trénovat a za jakých podmínek. Nevěděli jsme, zda budou mistrovská utkání, turnaje nebo tenisové kempy. Nejhorší byla nejistota, jestli se děti budou mít chuť vůbec po takové době opět hýbat a vydřít si zpět svoji formu. Proto jsme se snažili zůstat se všemi v kontaktu, alespoň přes sociální sítě, kde jsme vytvářeli různé výzvy a tréninková videa. Dnes už je zas svět relativně v pořádku a my můžeme opět fungovat tak, jak jsme byli zvyklí.

Přišli jste během covidové pauzy o nějaké děti? V jaké kondici se vám mladí tenisté vrátili?

Ano, o pár dětí jsme přišli, ale vzhledem k velikosti pandemie a dopadům, které způsobila, nebyl odchod tak početný. Za to vděčíme naším trenérům a jejich dobré práci s dětmi. Ta pauza byla opravdu dlouhá a děti neměly moc možností k pohybu, tak jsme se toho opravdu báli. Ten návrat do normálního života byl pro každého z nás náročný, ale po pár týdnech jsme začali opět dobře fungovat. Ještě náročnější to bylo pro závodní hráče, kteří měli pouze tři týdny na to, aby se připravili na mistrovská utkání. O to větší radost nám udělali svými výkony.

Nabíráte ještě nové děti, nebo máte plnou kapacitu?

Ano, nabíráme. Šikovných dětí není nikdy dost, a proto všechny případné zájemce rádi uvidíme v září, kdy začíná nová tenisová sezóna a s ní i klubové tréninky.

Pořádáte nábory celoročně, nebo u vás probíhají jednorázové akce?

V našem klubu probíhá celoroční nábor. Jelikož máme hodně tréninkových skupin, není pro nás problém nového člena zařadit do jedné z nich.

Jak je na tom klub po finanční stránce?

Provoz klubu není levná záležitost. Bez podpory z MŠMT, města Česká Lípa a Libereckého kraje se neobejdeme. Zároveň máme i několik sponzorů. Přes štědrost sponzorů a podporu z města, kraje a MŠMT financujeme fungování klubu i členskými poplatky. Všem zmíněným moc děkujeme.

Hrajete na kurtech u Městského stadionu. Zázemí vám vyhovuje?

Ano, náš klub u Městského stadionu začínal. S areálem jsme naprosto spokojení, máme obrovskou výhodu, že máme osm tenisových kurtů. Hned vedle máme atletický stadion. Proto můžeme po tenisovém tréninku rovnou navázat na kondiční trénink.

Co budoucnost? Jaké plány má klub SK Matchball?

Z dlouhodobého hlediska chceme pokračovat v započaté práci. Chceme poskytovat kvalitní a zároveň dostupné tenisové služby. Vychovávat nové sportovce, ať už na profesionální, nebo rekreační úrovni. Více než sportovní úspěchy jsou pro nás důležité ty lidské, navázaná nová přátelství a radost dětí z každého tréninku.

Výsledky mistrovských utkání 2021

První divize:



Mladší žactvo A - 6. místo ve skupině. Soupiska: Beneš Dominik, Kneifl Filip, Baier Lukáš, Půček David, Pinter Igor, Výtisková Viktorie, Kavenská Nela, Svobodová Veronika.



Starší žactvo A - 7. místo ve skupině. Soupiska: Kec Adam, Steinz Viktor, Franeta Marco, Nedbal Tomáš, Fanta Tadeáš, Švajcrová Lucie, Jeníková Nikol, Výtisková Viktorie, Kavenská Nela.



Dospělí A - 3. místo ve skupině. Soupiska: Gernat Lukáš, Makovíny Michal, Makovíny Rastislav, Kolář Jiří, Novotný Miroslav, Němeček Petr, Čechová Kateřina (H), Nešická Adéla, Černá Anna, Jelínková Klára.

Druhá divize:



Mladší žactvo B - 4. místo ve skupině. Soupiska: Pinter Igor, Brych Ondřej, Libenský David, Hofman Matěj, Svobodová Veronika, Kavenská Nela.



Starší žactvo B - 5. místo ve skupině. Soupiska: Fanta Tadeáš, Beneš Dominik, Kneifl Filip, Baier Lukáš, Libenský David, Svobodová Veronika, Výtisková Viktorie, Kavenská Nela.



Dorost A - 1.místo ve skupině. Soupiska: Kec Martin, Matoušek David, Chour Josef, Kec Adam, Hofman Matěj, Jelínková Klára, Černá Anna.



Dorost B - 5. místo ve skupině. Soupiska: Steinz Viktor, Franeta Marco, Kurdziel Václav, Habenicht Martin, Fanta Tadeáš, Nedbal Tomáš, Jeníková Nikol, Janošíková Barbora, Kolářová Alice.

Třetí divize:



Dospělí B - Horáček Petr, Matoušek David, Chour Josef, Kostuň Daniel, Habenicht Martin, Kurdziel Václav, Janošíková Barbora, Jelínková Klára, Černá Anna.

Memoriál Zdeňka Kocmana:



Minitenisté - finále o postup na MČR 2. místo. Soupiska: Němeček Aleš, Lukačka Vojtěch, Barcalová Barbora, Dvořáková Anna, Pittnerová Nikola, Kořínková Adéla, Jihlavcová Johana, Pálková Elsie, Kučera Martin, Vyšínová Kristýna, Kelemenová Sofie, Beneš David, Čížek Matěj, Dvořák Šimon.



Babytenisté - 2. místo ve skupině. Soupiska: Novotný Lukáš, Němeček Lukáš, Novotná Tereza, Kneifl Jakub.