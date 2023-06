Tenisový turnaj Mácha Lake Open v České Lípě nebude. Stěhuje se do Říčan

To je šok! Český tenisový svaz nečekaně a na poslední chvíli rozhodl, že se tradiční a populární tenisový turnaj žen ITF 60, který se uskuteční od 11. do 18. června, nebude hrát v České Lípě. Klání, kde se v minulosti představily například světová jednička Karolína Plíšková nebo dvojnásobná vítězka Barbora Krejčíková, se na poslední chvíli přesouvá do středočeských Říčan.

Na tenisovém turnaji Macha Lake Open si zahrála i bývalá světová jednička Karolína Plíšková. Populární podnik se narychlo stěhuje z České Lípy do Říčan. | Foto: ČTK