Tenisté Černý a Pleva vzdorovali na Pardubické juniorce favoritům

Mladí tenisté Matyáš Černý a Jan Pleva ze Severočeské tenisové Most to na letošním mistrovství republiky do 18 let v Pardubicích dotáhli do čtvrtfinále.

V boji o postup mezi čtyři nejlepší juniory podlehl nenasazený Černý turnajové trojce Krumichovi ze Sparty 4:6, 4:6. Předtím odchovanec českolipské Slovanky vyřadil Jančíka z Přerova 6:4, 7:6 a s osmým nasazeným Beranem z pražské Sparty Černý vedl 7:5, 3:0, když favorizovaný Pražan zápas vzdal. Šestý nasazený Pleva podlehl ve čtvrtfinále turnajové jedničce Jonáši Forejtkovi z Plzně 6:7 (2), 2:6. V první sadě Pleva letošního vítěze juniorské čtyřhry ve Wimbledonu překvapil a dlouho vedl. Nezvládl ale koncovku první sady a poté už největší favorit mistroství Forejtek čtvrtfinále ovládl. Pleva na Pardubické juniorce porazil Mrůzka z Kladna 7:5, 6:4 a Válka z Třebíče 7:6, 6:3. Posledním severočeským šampionem byl v Pardubicích v roce 2006 Jiří Košler z Mostu, který ve finále zdolal libereckého Majšajdra. V minulosti se pod pardubickým zámkem radovali z republikových titulů také Jiří Hřebec, Ilona Kurzová a Iva Budařová z teplické Panoramy, mostecká odchovankyně Iveta Benešová, Olga Votavová z Kadaně, litvínovský Libor Pimek nebo Petr Štrobl z Jablonce. Loňský šampion Středočech Jiří Lehečka se tenis naučil v Mimoni a v jabloneckém TSM. Jaroslav Přibyl

