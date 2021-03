„Na letošní sezónu jsme zapojili i ty nejmenší hráče do soutěží družstev. Zapojili jsme i žáky. Také máme v plánu celostátní turnaje. Tak snad to vyjde,“ pevně věří Jitka Goldbrichtová.

Rok 2020 byl hodně ovlivněn pandemií koronaviru. Jaký byl z pohledu vašeho klubu?

Když to vezmu celkově, tak proběhl stejně, jako každý rok. Rozdíl byl v délce jednotlivých období. Tenis je specifický sport, od toho se odvíjí i jednotlivé zimní a letní sezony. V únotu jsme stihli uspořádat celostátní turnaje v kategoriích muži B, dorost C. Dále jsme tu měly krajské přebory dorostenek. Nezapomněli jsme ani na začátečníky, pro které děláme přes zimu nedělní turnaje v mini tenise, kde se učí hráči počítat a orientovat ve hře na samotném kurtu.

Co jste stihli v letní sezoně?

Letní sezónu jsme zahájili soutěžemi smíšených družstev v kategoriích mladší a starší žactvo. Během prázdnin se odehrály celostátní turnaje kategorie B pro starší žactvo a turnaje C pro mladší i starší žactvo pro hráče do 7 let a do 9 let. V těchto kategoriích dětí se nerozlišuje hodnota turnaje, neboť hrají kluci holky společně proti sobě. Protože se hraje o body do celostátního žebříčku, tak úroveň B turnajů byla na vysoké úrovni i po herní stránce. Všechny turnaje proběhly v areálu Městského stadionu v České Lípě. Nestihli jsme odehrát turnaje v březnu a v prosinci. To byla škoda, protože o vánočních prázdninách měl probíhat Celostátní turnaj B dorostenců. Tohle všechno mělo vliv i na trénování hráčů, celá situace ovlivnila jejich výkonost během soutěží.

Ani letošní rok se z pohledu koronaviru nevyvíjí zrovna dobře. Jak v současnosti funguje TK Slovanka?

Opět jsme přišli o trénování i pořádání turnajů. Letos nám byl přidělen celostátní turnaj A dorostenců a mužů B. Naše hala pro pořádání těchto turnajů bezvadná. Máme tři dvorce, to není všude zvykem Hlavně „áčkový“ turnaj v hale tu byl naposledy v roce 2012. Každý hráč dostal plán, jak a co má trénovat. Než se všechno opět zavřelo, podařilo se nám trénovat venku na zdi. Na takové tréninky má ale vliv počasí. Snad se příprava co nejdříve rozběhne.

Můžete prozradit, jak dlouho váš oddíl funguje a kolik má aktuálně členů?

Náš klub v této sezóně slaví desáté výročí vzniku. Těšíme se, že to budeme mít šanci nějak oslavit. Třeba nějakým malým klubovým turnajem. Klubem prošlo na 150 dětí a hráčů, z toho v současnosti je 50 aktivních. Sice nehrají závodně, přesto se na klubové úrovni tenisu věnují. Máme bohužel nevýhodu, kdy nám hráče přebírají větší kluby. Hlavním trenérem je Rudolf Hofman starší, který se podílí na výuce techniky a prostě všeho, co se týká tenisu a co má hráč vědět, aby byl schopný hrát. Já se starám o děti jak po trenérské, tak i organizační stránce. O technické zázemí se stará pan Emil Žďánský. Chtěla bych všem touto cestou poděkovat.

Věříte, že v létě půjdete opět do akce?

Věříme a pevně v to doufáme. Na letošní sezónu jsme zapojili i ty nejmenší hráče do soutěží družstev. To samé platí pro žáky. V plánu máme také celostátní turnaje.

Nemůže mít koronavirový rok negazivní vliv na finanční stránku klubu?

Co se týče financí, tak náklady jsou úměrné provozu. Samozřejmě to vliv má a musíme umět hospodařit a shánět peníze, kde se dá. Takže rodiče, dotace nebo sponzoři.

Máte v klubu nějaké opravdu hodně talentované hráče?

Talent? To je každé dítě, které má o tento sport zájem a jde si za svým cílem. My trenéři se snažíme hlavně o techniku, která se bohužel zúročuje až v kategorii dorostu a dospělých. Pokud na sobě hráč stále pracuje, je potom schopný porazit kohokoliv. Snažíme se o to, aby měli hráči sport rádi a hráli ho celoživotně a dobře. Zuzana Zapletalová je už dospělá. Hraje pro zábavu a v družstvech hostuje za Tenis Semice. Občas vyrazí na nějaký turnaj. Matyáš Černý, ročník 2001, je náš nejúspěšnější hráč. Dále bych jmenovala Jakuba Hájka. Tady je velká škoda, že na sobě přestal pracovat. Pak je tady Nikol Sýkorová, prvním rokem starší žákyně. Z těch mladších pak Zuzana Ficajová, Petr Kotaška, Anička Gembecová, Melichar Buňát, Ellena Kunešová a Filip Jiránek. Hráči jsou teprve na začátku své tenisové cesty a věříme, že půjdou ve šlépějích Matyáše. Záleží pouze na nich, rodičích a podpoře v jejich úsilí. Jak v samotných trénincích, tak následných turnajích.

Jaké podpoře se těší tenis v České Lípě?

Touto cestou bych chtěla poděkovat městu Česká Lípa, která nás podporuje dotacemi všeho druhu a poskytuje nám užívání sportovišť k tréninku nebo pořádání soutěží. Chci také poděkovat starostce města paní Jitce Volfové, která byla ochotná přijít předat ceny na turnaj dorostu, kde měla možnost vidět dohrávku finálového zápasu.

Zmínila jste Matyáše Černého. Je to tedy váš nejslavnější odchovanec?

Ano. Matyáš začal trénovat od necelých pěti let pod vedením pana Hofmana staršího. K tomu ještě hrál fotbal, nakonec zvítězil tenis. Začátky neměl lehké, prohrával. Díky jeho houževnatosti a píli, podpoře tatínka, který to nevzdal, se začala karta obracet. Matyáš začal postupovat celostátním žebříčkem. V současnosti je 35. v republice po prvním roce v kategorii dospělých. Zúčastnil se i mezinárodních turnajů, kde zatím sbíral zkušenosti a musí procházet kvalifikacemi. V současné době studuje na sportovním gymnáziu v Mostě, kde je také členem tenisového klubu Severočeská tenisová o.s. Most. Trénuje individuálně , kde se dá a těší se, až bude moci nastoupit na kurt a hrát nějaký turnaj. Kdyby byli všichni tak zodpovědní, jako on, tak by náš klub hrál první ligu. To si nedělám legraci. Chtěla bych mu poděkovat za vzornou reprezentaci. Jak klubu, tak samotného města Česká Lípa.

Co máte vůbec v plánu na letošní rok?

Soutěže smíšených družstev hráčů do 7 let a žactvo. Celostátní turnaje B ženy, mladší žákyně, turnaje C starší žactvo, dospělí a hráči do 7 let a do 9 let. Vše je na stránkách Českého tenisového svazu. Vše by se mělo odehrát v České Lípě. Družstva hrajeme v areálu Pizzerie Diego na Slovance a celostátní turnaje se hrají v areálu Městského stadionu v České Lípě u Ploučnice.

Jak jste na tom se zázemím?

Jsme malý klub bez sportoviště, takže jsme závislí na organizacích, které nám poskytnou svá sportoviště za rozumnou cenu. Tímto bych chtěla poděkovat panu Petru Sršňovi, který nám poskytuje letní zázemí v areálu Pizzerie Diego na Slovance v České Lípě. Děkuji také městu Česká Lípa, které nám umožňuje zimní přípravu. Jak v tenisové hale u Ploučnice, tak v tělocvičně ZŠ Pátova. Díky patří panu řediteli základní školy Petru Jonášovi. Ve škole můžeme trénovat a pořádat celostátní turnaje.

Co je potřeba ve vašem klubu vylepšit?

Zlepšila bych lepší komunikaci v rámci dotačních programů, neboť v současné době je problém získat dotaci od sportovní agentury, protože nemáme čas věčně surfovat po internetu, zda náhodou nejsou vyhlášeny dotace. Pokud to mělo na starosti MŠMT, tak jsme dostali zprávu o vyhlášení dotace a potom záleželo na nás, zda žádost podáme. V době internetu přece není problém jednou zprávou informovat kluby, jednoty, či oddíly, že se něco takového děje. Když to mohou dělat obce, města a kraje, proč to nemohou dělat ostatní, kteří se o toto zajímají. Jsme zaměřeni hlavně na výchovu mládeže, a pokud chceme, aby se tomuto sportu věnovalo co nejvíce dětí, je potřeba je více podporovat. Pokud vstupní náklady rodičů budou vysoké, tak dětí bude do sportu zapojených málo a základna se bude zmenšovat.