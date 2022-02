Prozradíte, kdy jste vůbec začala provozovat karate?

Karate dělám už celých devět let, takže jsem začala okolo šesti let. Takže už je to poměrně dlouho a stále mě to baví. Ke karate mě přivedli rodiče i Barča.

Co vás na karate baví? V čem je dobré pro běžný život?

Baví mě se zlepšovat a posouvat se dál. Tak, jako u každého jiného sportu. Když vidím , že to funguje, tak mě to baví více a více.

Máte na kontě řadu úspěchů. Který z nich je podle vás ten nejcennější?

Těší mne vše, u čeho vidím, že jsem se k tomu musela nějak dopracovat a nebylo to prostě jen tak ,,zadarmo“. Ovšem výhry a zkušenosti ze zahraničí jsou výborné. Tam je jiný systém, někdy jiný průběh zápasů, jiní soupeři a hlavně super atmosféra.

Mladá karatistka Adéla Znamenáčková.Zdroj: archivMáte doma nějaké místo, kam ukládáte poháry, medaile, diplomy?

Už několik let všechny poháry ukládáme na vestavěnou skříň, která léta úspěšně odolává určité zátěži. Co se týče medailí a diplomů, tak ty obvykle skladuji v krabicích. Vystavím opravdu jen ty nejcennější.

Jste sportovní rodina starší sestra je v klubu, otec vás trénuje. Maminka taky sportuje. Debatujete o karate i v soukromí domova?

Ano, neustále společně debatujeme a řešíme jak tréninky, tak závody a celý chod klubu. Ovšem není to jediné, co doma řešíme. Hodně si vyprávíme a máme různá témata.

Jak prožíváte covidové období? Pro sportovce hodně těžké časy…

Naprosto souhlasím. Není to úplně ideální doba pro sportovce. Tím myslím zavírání sportovišť a relaxačních center kvůli nařízením. Jinak si myslím, že se dá tahle situace bez problémů zvládnout. Tím myslím například venkovní sportovní aktivity nebo klidně i otužování.

Jaký byl pro vás sportovní rok 2021?

Co se týká závodů, tak jsem naprosto spokojená. Nebylo jich ani hodně, ani málo. Moje závodní sezóna byla obohacena závody v zahraničí a také skvělým reprezentačním soustředěním s Arkania Gogitou, tedy současnou světovou špičkou v karate, které jsem si náramně užila. Mezi doplňkové aktivity mimo karate patřily třeba silové tréninky ve fitness anebo kondiční tréninky na atletickém stadionu.

Co vás čeká v novém roce za sportovní akce?

Čeká mě mnoho zajímavých akcí a věřím, že nás už nic nebude omezovat. Čeká mě start na Národních pohárech, start na mistrovství republiky SKIF, kam se moc těším. Snad se nominuji na mistrovství Evropy SKIF do Nizozemska. Čeká nás start na soutěžích v Itálii a Rakousku.

Prozradíte co vás baví kromě karate?

V mém volném čase se nejraději věnuji hlavně sportu, kamarádům a rodině. Ráda zajdu, jak už jsem zmínila, třeba do posilovny, na spinning nebo na kruhové tréninky, které pořádá má sestra. Když je možnost spojit sport a kamarádky dohromady, je to to, co mě dělá šťastnou. Ale také je někdy skvělé si jít sama vyčistit hlavu pomocí sportu.

Kde studujete a kde byste v budoucnu chtěla pracovat?

Studuji na střední škole Obchodní akademie v České Lípě jazykové lyceum. Ohledně mé budoucí práce už nějakou vizi do budoucna mám, ale prozatím si ji nechám asi jen pro sebe.

Karate jistě přináší zranění. Pozlobilo vás něco?

Určitě ano. Karate je sice nekontaktní sport, i přesto čas od času k nějakému kontaktu dojde. Jak na závodech, tak na trénincích mi kolikrát nějaký silnější kontakt prostě přiletí. Ale bohužel je to součást karate, tudíž s tím musím počítat.

Hádám, že váš otec a sestra jsou pro vás vzorem. Souhlasí to?

Určitě ano. Úspěchy a zkušenosti jak taťky, tak sestry, mě hodně motivují.