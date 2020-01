V barvách České Lípy jste stihl dva zápasy, z nichž se týmu povedlo vybojovat čtyři body. Jak je hodnotíte?

Pro mě osobně to byly velmi těžké zápasy. Nastoupil jsem do nich po měsíci a půl přestávky a zhruba po dvou trénincích. Bylo to znát. Každopádně co se týká našeho týmu, myslím si, že jsem rychle zapadl. Hodně kluků už znám, tím pádem to nebylo tak těžké. V Ostravě jsme vybojovali první venkovní body a ještě k tomu za výhru po 60 minutách. V utkání jsme nebyli lepším týmem, ale o to více se počítá, jak jsme to dokázali urvat. Takže premiéra byla skvělá.

Pak přišel další bodový zápis na půdě nebezpečných Black Angels. I s tím byla spokojenost?

Proti nim už byl náš herní projev lepší. Bohužel jsme nezvládli koncovku a nakonec z toho byl jen bod za porážku po nájezdech. Uvidíme ale až na konci základní části, jak se toto projeví v tabulce.

Do České Lípy jste se dostal v rámci výměny za Milana Tichého. Co jste před příchodem do nového působiště o novém klubu věděl a byl jste rád za tuto výměnu?

Jak už jsem zmiňoval výše, v Lípě působí několik kluků, které znám už od juniorky. Pak jsou zde také kluci z Bolky, takže něco o fungování a nastavení týmu jsem věděl. Co se týká stylu hry, asi všichni vědí, jakým způsobem se Lípa mezi elitou prezentuje. (smích) Když jsem se po přestávce rozhodoval co dál, byly ve hře dva týmy. Na začátku jednání jsem vlastně ani nevěděl, že by tato situace s Milanem mohla nastat. Později jsem se ale dozvěděl, že Milan zde končí a to trochu měnilo podmínky. Samozřejmě bychom s ním byli ještě o něco silnější, takže odpověď na otázku, zda jsem rád za výměnu, by měla znít ne. Já ale doufám, že to zvládneme i takto a Milanovi přeju, ať v Boleslavi zapadne stejně tak rychle jako já tady.

Tím druhým týmem byl Liberec? Případně, co vás přimělo k tomu přemýšlet nad odchodem z Mladé Boleslavi?

Ano, jednalo se skutečně o Liberec. Těch důvodů k odchodu bylo celkově více. Vlastně jsem to psal i do vyjádření, které se objevilo na klubových stránkách Mladé Boleslavi. Jednoduše řečeno, v týmu jsem se už necítil dobře.

Současná superligová tabulka je od sedmého místa po třinácté neskutečně vyrovnaná. Na Českou Lípu navíc čeká v roce 2020 těžký los. Myslíte si, že i přesto dokáže atakovat pozice v play-off, potažmo, že si zajistí přímou záchranu v soutěži?

Letos je to v druhé polovině tabulky nesmírně vyrovnané. Je pravdou, že toto jsem poslední roky nezažíval a dostávám se tak do nové situace. Sám jsem zvědavý, jak to nakonec dopadne. Na začátku máme Chodov, pak venku Bolku. Čeká nás i venku Sparta a doma zase Bohemka, která je letos výborná. K tomu tři týmy okolo nás. Los asi není nejlehčí, ale já se těším a věřím, že se nám povede do play-off dostat.

Jak byste se osobně profiloval jako hráč? Na co se mohou fanoušci v České Lípě od tebe těšit?

Nerad se o sobě vyjadřuji a raději to nechávám na ostatních. Snažím se ale hrát agresivně a kreativně zároveň. Nechme se překvapit, jak se má slova naplní.

Určitě jste už slyšel také o českolipských příznivcích. Jak se proto těšíte na domácí utkání?

Atmosféra na zápasech je tu skutečně skvělá. Byl jsem navíc na zápase v Ostravě, kde už pár fanoušků bylo a v Praze, kde jich bylo požehnaně. A doma? Doma je to hotové peklo a už se nemohu dočkat dalšího zápasu.

Radek Barkman