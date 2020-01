Jako na houpačce. Přesně takovými výkony se v poslední době prezentují florbalisté superligové České Lípy. Po výhře nad Ostravou tým těsně před Vánocemi nečekaně rupl s Black Angeles a po téměř dvou týdnech má šanci na reparát – v sobotu Česká Lípa vyzve na domácí půdě od 19.00 aktuálně bronzový Chodov.

Česká Lípa florbal superliga sport FBC Česká Lípa Tatran Střešovice | Foto: Deník /Vít Černý

Na úvod roku mají Severočeši velmi těžkého protivníka, jednoho z nejsilnějších na české florbalové scéně. Chodov v předchozí sezoně došel až do semifinále play off, za posledních pět let získal v Superlize tři medaile, dvě z nich byly zlaté.