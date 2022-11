„Přes problémy se sestavou jsme v prvním zápase ovládly úvodní dva sety. Hráli jsme dobře, domácí na nás nemohli najít recept. V koncovce třetího setu přišly pro mě nepochopitelně nevynucené chyby. Někteří vyrobili základní hrubky, doslova jsme domácím třetí set darovali,“ zlobil se Charousek.

Domácí chytli slinu, jasně ovládli čtvrtý set, vyrovnali na 2:2 a před zkrácenou hrou byli na koni. Jenže Lokotce pomohla nešťastná chyba, která nakonec přinesla štěstí. „Nevím, jak se nám to povedlo, ale napsali jsme špatné postavení hráčů. Museli jsme se s tím poprat, ale soupeře jsme takovým způsobem rozhodili, že jsme vyhráli 15:10 a celkově 3:2,“ usmál se českolipský trenér.

Ani druhý zápas rozhodně nenudil, naopak. „Byly tam prostě srandovní momenty, hlavně ve druhém setu. To už jsme prohrávali 11:20 a nevypadalo to s námi dobře. V ten moment jsem nařídil, že budeme podávat čistě takticky, žádný risk a budeme dodržovat striktní obranu. Kupodivu to všichni kluci maximálně naplnili. Dokázali jsme devíti body v řadě vyrovnat, to nás povzbudilo a domácí srazilo. Takže jsme nakonec vyhráli 25:22. Jsem u volejbalu dvacet let, ale takovou otočkou jsem neviděl,“ zakroutil Charousek hlavou.

Opařené Netolice ve třetím setu působily zlomeným dojmem, Česká Lípa je přejela jako parní válec, třetí sadu vyhrála 25:12 a druhý zápas tak vyhrála hladce 3:0.

„Před zápasem bych pět bodů bral všemi deseti. Ale teď mě ztráta jednoho bodu mrzí. Ale byla to naše chyba. Jsem rád, že jsme stále neporaženi, ale musíme zůstat nohama na zemi. Je potřeba pořád trénovat, ty venkovní problémy se sestavou nás mohou dohnat, už teď to bylo na hraně,“ má jasno hrající trenér aktuálně stříbrného týmu druholigové tabulky.

Na Českou Lípu čeká v dalším kole pikantní derby, Lokomotiva doma hostí pátou Malou Skálu. „Sice oba týmy nejsou na mapě od sebe blízko, ale derby to je. V Malé Skále působí hráči, kteřá hráli u nás. Z půlkou týmu soupeře jsem hrál za Turnov první ligu, půlka týmu studuje v České Lípě. Zvu tak všechny fanoušky, bude to určitě skvělý volejbal,“ dodal Jan Charousek.

Hrát se bude v sobotu 19. listopadu od 10 a 14 hodin ve staré sportovní ve staré sportovní hale.