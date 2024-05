Česká Lípa vstoupí do další superligové sezony s novým realizačním týmem. Po vzájemné dohodě se totiž rozhodl ukončit své působení Vladimír Trčka, který dovedl tým k historicky nejlepšímu umístění v Superlize, konečnému osmému místu. Jeho nástupce by měl být znám okolo 20. května, kdy A týmu startuje letní příprava na nadcházející ročník.

Vladimír Trčka dovedl českolipské florbalisty jako trenér do čtvrtfinále play-off Superligy. | Foto: Vít Černý

Trčka ve funkci hlavního trenéra týmu vystřídal v létě roku 2023 po tříletém působení Davida Derku. Pod jeho vedením se tým po dvou vyčerpávajících sériích play-down s Hattrickem Brno a Karlovými Vary podobným problémům vyvaroval a po špatném rozjezdu nakonec obsadil v základní části deváté místo, které následně ještě vylepšil postupem přes Ostravu v předkole play-off. Česká Lípa následně vypadla až s Tatranem Střešovice, nicméně Trčka stanovený cíl bezezbytku splnil.

Zároveň s klubem vytvořil bodový rekord, kdy ve 26 utkáních dlouhodobé části soutěže posbíral se svým týmem solidních 31 bodů. Pod jeho vedením se Česká Lípa posunula po stránce disciplíny i fyzické kondice a zejména v domácím prostředí se stala postrachem i mnoha favorizovaných soupeřů. Za vše hovoří šokující výhry s Vítkovicemi i střešovickým Tatranem.

"Pobavili jsme se o tom se Štěpánem a z časových důvodů jsem se rozhodl po sezoně skončit. Byla to pro mě obrovská zkušenost. Mohl jsem pracovat s výbornými hráči a poměřovat se s nejlepšími týmy v republice. Na druhou stranu bylo to časově i psychicky náročném při mém plném úvazku ve škole. To už byla řehole. Od nové sezony budu trénovat děčínské Áčko v divizi, takže se vracím ke kořenům tam, kde jsem začínal," uvedl loučící se trenér.

Vedení klubu zatím jeho nástupce hledá, nový realizační tým by měl být představený krátce před startem letní přípravy, který je naplánován na druhou polovinu května. "Na základě dohody z obou stran došlo k ukončení spolupráce. Vláďa přijal nabídku Děčína, kde s rodinou žije. Moc děkujeme za jeho vklad do České Lípy. Náš klub a především A tým posunul o velký krok dopředu. Během jedné sezony jsme se najednou dokázali vyhnout sérii play-down a dokonce si i zahráli čtvrtfinále s pozdějším mistrem Tatranem Střešovice, což se dá hodnotit jako historický úspěch klubu," uvedl manažer Štěpán Slaný.

Trčka položil do budoucích let slušné základy, od nichž by se českolipský klub mohl dále odrazit. "Na této historické sezoně chceme nadále stavět. Věřím, že udržíme trend z minulé sezony. Osobně si vážím každého člověka, který se rozhodne investovat svůj čas do našeho klubu a tím spíše v době, kdy musí trávit spousty hodin v rámci dojíždění. Vláďa u nás zanechává nesmazatelnou stopu. Nový realizační tým oznámíme do 20. května, kdy startuje letní příprava elitního týmu," doplnil Slaný.

Zdroj: fbcceskalipa.cz