„Pevně věřím, že se v nové sezoně do play off podíváme a mým snem je se pokusit být do šestého místa,“ řekl v rozhovoru pro Deník Karel Kruliš.

Karle, přípravu jste zahájili ideálně. Výhrou na turnaji v Hodoníně. Jak celou akci hodnotíte?

Turnaj v Hodoníně je pro nás už čtvrtým rokem rituál, kde jsme předchozí sezony začínali přípravu. Máme to nastavené, takže je to ve volnějším módu a spíše se snažíme tmelit partu. Jelikož jsme letos začali s přípravou zhruba o čtrnáct dní dříve, tak se to promítlo jak ve hře, tak ve výsledcích a turnaj se nám povedl vyhrát. Tato akce je perfektně zorganizovaná ze strany kluků z Hodonína a jsme rádi, že můžeme být každý rok jeho součástí.

Do týmu přišel brankář Martin Mareš z Mělníka. Budou se s Kirovem pravidelně střídat nebo preferuješ najít stabilní jedničku?

O Martina už jsem se zajímal minulou sezonu, ale jelikož je Martin výborný kluk a skvěle zapadá do osy týmu jak charakterově, tak herně, tak minulý rok už přislíbil účast v jiném týmu. Rozhodnutí jsme respektovali a k nám přišel Bartůněk z Plzně, ale jeho angažmá začalo zraněním a vše jelo celou sezonu ve stejném duchu. A když dostal šanci nepotkal se s formou. Ale můj zájem trval dostat Martina k nám, tak jsem si za tím i s pomocí několika hráčů šel a klaplo to. Jsme za jeho příchod nesmírně rádi. S Milenem budou vyrovnaní a pevně věřím, že každý z nich vychytá soupeře, na kterého si věří. Za mě to je padesát na padesát.

Váš tým opustil Jaroslav Slavík. Šel do Sparty. Překvapil vás jeho odchod nebo jste s ním už nepočítali?

K tomu lze říct jen jediné. Tento hráč je individualista a myslí jen sám na sebe. Mě obrovsky zklamal po charakterové stránce. Ať se mu daří v novém angažmá.

Jak vypadá současný kádr Démonů? Plánujete ještě nějaké posílení?

Kádr opustili tři hráči. Už zmiňovaný Slavík, potom ukončil své působení Pepa Němec a Jan Bažant. Oba na svou žádost kvůli práci a také u Pepy jeho fotbalgolf, kde se našel a přejeme mu hodně zdaru a samozřejmě vítězství. Řekl bych, že kádr doplníme ještě o Pavla Cajzla, který přijde z Kladna. Pavel má velkou chuť okusit ligu a já věřím, že to zmákne. Dále se do týmu derou tři mladé pušky, které si ještě musí účast v nejvyšší soutěži odmakat, ale i u nich jsem přesvědčený, že do sestavy promluví.

Letní příprava je v plném proudu. Jakým stylem momentálně budete do začátku soutěže trénovat?

Trénujeme třikrát týdně, a to pondělí a středa v České Lípě v hale a v úterý máme v Praze kondiční tréninky pod vedením Daniela Kordy, u kterého si ještě polovina týmu přidává ve čtvrtek. Po zahájení sezony budeme pokračovat v cyklu tří tréninků a samozřejmě bude záležet, jak do všeho budou zasahovat fotbaly.

Koukal jsem, že jste si vyzdobili halu a převlékli chodbu a kabinu do démonských barev. U koho se nápad zrodil? Vypadá to moc hezky.

Děkuji za pochvalu. (smích) Už jsem chtěl dávno něco vymyslet, jelikož se výrobou nábytku zabývám, tak pro mě byla tak trochu povinnost si kabinu udělat a cítit se v ní ještě víc v domácím prostředí. S reklamkou, se kterou spolupracuji už dlouhá léta, jsem vymyslel nápis a bylo hotovo. Myslím, že to všichni hodnotí kladně, ale především se tam cítíme jako ve svém doupěti. Pak vtrhneme na palubovku a zatopíme pod kotlem každému soupeři. Ať vidí, kdo je domácí tým. (smích)

V loňské sezoně jste zapracovali na PR složce klubu. Vysílali jste pravidelně domácí zápasy na internetu. Plánujete v tomto směru další posun pro novou sezonu? Co je ve vašich očích potřeba ještě zlepšit?

To bylo pro nás s Jirkou (Šubrt – předseda oddílu) velké vysvobození. Strašně se nám ulehčila práce a jsme za to rádi. Kluci vzali PR do svých rukou a máme live zápasy z domácího prostředí a vše, co se kolem PR děje zajišťují, což je dobře. Dělají svou práci dobře a za to jim patří velký dík.

Loňská sezona byla pro vás bojem o záchranu i o play off. Jaký je cíl do nového ročníku a co udělat pro klidnější průběh sezony?

Tak to je otázka, kterou nemám moc rád, ale v první řadě záchrana a pak se uvidí. Nicméně pevně věřím, že se v nové sezoně do play off podíváme a mým snem je se pokusit být do šestého místa.

Démoni zahájí sezonu v pátek 4. září, kdy na své palubovce hostí od 20.30 hodin Helas Brno.