Florbalisté České Lípy mají za sebou prakticky polovinu základní části nejvyšší soutěže. Aktuální deváté místo s dvoubodovou ztrátou na sedmou Bohemku je pro tým ze severu Čech dobré vysvědčení.

Trenér Vladimír Trčka, který do České Lípy přišel před novou sezonou, kdy nahradil Davida Derku ví, že bodů mohlo být klidně víc. „Hodně mě mrzí zápasy proti Butchis a Black Angels. Tam jsme ztratili pět bodů,“ přiznal v rozhovoru pro Deník.

Pojďme ještě k poslednímu zápasu, kdy jste doma porazili Královské Vinohrady 11:6.

V první a druhé třetině jsem byl spokojený a naším výkonem, soupeři jsme brankově odskočili. Bohužel nástup do poslední třetiny byl bídný, hosté se dotáhli na dvě branky. Naštěstí jsme dokázali rychle odpovědět a rozhodli o vítězství.

Asi vás potěšila zlepšená koncovka, kvůli které jste promarnili předešlou bitvu proti Black Angels.

Je potřeba říct, že Vinohrady u nás podaly daleko lepší výkon, než Black Angels. Byl to těžší soupeř. S hrou jsem byl spokojený, směrem dopředu byl náš výkon excelentní. Ten zápas proti „Blackům“ mě trápí ještě dnes. Byli jsme výrazně lepší, soupeře přestříleli, dali snad pět tyček. Ale měli jsme prostě smůlu. Navíc jim skvěle zachytal brankář.

Aktuálně držíte se ziskem 15 bodů devátou pozici. Jste spokojený?

Myslím si, že to je zatím slušné umístění. Máme nějaké cíle, zatím to tomu odpovídá. Hodně mě mrzí ztracené body proti Butchis a právě Black Angels. Měli jsme být klidně plus tři body. Ale jinak je spokojenost na místě.

V pátek 1. prosince vás čeká hodně těžký oříšek, když nastoupíte na půdě třetího Chodova. Máte recept na úspěch?

Musíme vycházet z poctivé obrany a být kvalitní směrem dopředu. Je potřeba předvést takový výkon, jako proti Vítkovicím. Je potřeba, aby zachytal brankář, je potřeba proměňovat brejky. Na to jsme doplatili v prvním vzájemném zápase, kde jsme měli ve druhé třetině hodně šancí a měli přidat více branek. Pak jsme na to doplatili. Proti tak kvalitním týmům, jako je Chodov, se prostě musí sejít několik faktorů najednou.

Jak je na tom aktuálně váš hráčský kádr?

Určitě nebude k dispozici Daniel Kellermann, ostatní jsou zdraví. Ale do dalšího zápasu je ještě daleko, vidíme, jaké je počasí. Snad někoho neskosí chřipka nebo něco podobného.

Vy jste po svém příchodu říkal, že jeden z hlavních úkolů bude, aby Česká Lípa stabilizovala své výkony po celý zápas. Daří se to zlepšovat?

Bohužel jsou ještě zápasy, kdy to tak není. Třeba proti Butchis nebo Královským Vinohradům. V prvním případě jsme zahráli dobře poslední třetinu, proti Vinohradům jsme v ní zase zklamali.

A čím si právě takové výkyvy vysvětlujete?

Je to nezkušenost mladých hráčů, kterých máme v kádru docela dost. Potřebují herní vytížení, ten posun tam je, ale chce to prostě nějaký čas.

Pojďme od mladých k těm zkušenějším. Jak si svou roli plní Radim Křenek, velká předsezónní posila?

To byl ten nejlepší trejd, jaký jsme mohli udělat. Křéňa je neskutečný na hřišti, ale velkou práci odvede mimo hřiště. Je pro nás obrovským přínosem.

Nevadí vám, že vaše zápasy nejdou v pravidelnějším sledu?

Štěpán Slaný se to snaží předkládat do pracovního týdne, aby kluci měli volné víkendy, trochu si odpočinuli a mohli se věnovat rodinám. Za mě je to v pohodě, pokud ta pauza není delší, jak dva týdny. Pokud se tak stane, je potřeba si domluvit přípravný zápas, abychom nevypadli ze zápasového tempa. Samozřejmě ale třeba ten školní zápas v Liberci se startem od devíti hodin ráno bylo peklo.

Už jste si zvykl na tempo nejvyšší mužské soutěže?

Myslím si, že ano. Všechno si sedlo, kluci jsou v pohodě a super. Co se týče dojíždění, dojížděl jsem z Děčína do Liberce a Ústí nad Labem. V tom také není problém, navíc nás jezdí plné auto.

Překvapuje vás nějak umístění vašich soupeřů?

Myslím si, že překvapivě dobře hrají Královské Vinohrady, mají slušný kádr a zaslouženě jsou v tabulce tam, kde jsou. Opačně mě překvapuje Bohemka, nečekal jsem, že bude tak nízko. Myslím si, že se ale zvedne.

A co váš regionální rival z Liberce, který dokonce nedávno bojoval o čelo tabulky?

Začátek měli super, perfektní. Chytli do dobře, měli dobře nastavené hlavy a bodovali. Teď se trochu zadrhli, uvidíme, jak se jim bude dařit dál. Mají hodně mladý a velmi slušný kádr.