Trenéři českolipského klubu karate SPORT RELAX, v čele s Pavlem Znamenáčkem, se snaží pro své členy dělat nejen online tréninky, ale předtočí i videa, která si mohou pustit kdykoli.

Pavel Znamenáček. | Foto: Vít Černý

„Myslíme si však, že času stráveného u počítače máme všichni dost. Vždy je tedy nutné kompenzovat takto strávený čas pohybem v přírodě. Máme však jednu dobrou aktivitu, kterou již kopírují, některé kluby. Spojíme se s dětmi a spolu řešíme jejich strasti, problémy a radosti. Psychika dětí je velmi křehká a proto je nutné takto dětem pomáhat a jsme tu pro ně. SPORT RELAX působí v České Lípě 27 let a na to jsme velmi hrdi. Další pozitivní zpráva je, že letní soustředění se naplnilo 54 členy, během dvou dnů. Je to důkaz toho, že socializace a pohyb dětem velmi chybí,“ řekl Pavel Znamenáček, vedoucí klubu SPORT RELAX.