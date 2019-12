Lokotka se tak pod vedením hrajícího trenéra Jana Javůrka sama pasovala do role jasného adepta na postup do baráže. „Je to tak. Na konci března to přijde a my se musíme co nejlépe připravit a načasovat formu,“ říká kouč Jan Javůrek v rozhovoru pro Českolipský deník.

První místo s náskokem dvanácti bodů, z osmnácti utkání jste vyhráli šestnáctkrát. Byla to z vašeho pohledu skutečně taková jízda?

Podle mě ano. Změnili jsme skupinu a moc nevěděli, co od jiných týmů čekat. Tušili jsme ale, že béčko bude jednodušší, což se potvrdilo. Až na Českou Třebovou soupeře převyšujeme, jedeme podle plánu. I když je pravda, že takový náskok jsem nečekal.

Který dvojzápas byl nejtěžší?

Bezesporu ten s Českou Třebovou. Já se hodně těším na domácí odvetu, protože tomuto soupeři máme co vracet.

Za co byste tým nejvíc pochválil?

Na začátku sezony jsme si řekli jasně, že se popereme o první místo a že tomu časově obětujeme vše. To plníme na výbornou, docházka na zápasy i tréninky byla perfektní. A to nejsme profesionálové. Právě za přístup patří klukům obrovské díky.

Určitě je i něco, s čím na sto procent spokojený nejste…

Občas vypadneme během zápasu ze stoprocentního nasazení a soustředění. Je to tím, že jsme v mnoha zápasech jasný favorit a je pro nás někdy velký problém být pořád v pozoru. Je škoda, že nemáme víc vyrovnaných zápasů, aby nás někdo skutečně prověřil. Rád bych si v druhé polovině sezony vyzkoušel nějaký přátelák proti těžšímu soupeři.

Předpokládám, že pro vás bude celá druhá polovina sezony přípravou na baráž…

Je to tak. Na konci března to přijde a my se musíme co nejlépe připravit a načasovat formu.

Co magické slovo postup? Jak moc se o něm v Lokomotivě mluví?

Zní to magicky (smích). Cíl je vyhrát skupinu a porvat se v baráži o postup. Jdeme za ním. Pak se uvidí, co dál. Kdybychom se postupu dočkali, je tam několik aspektů, které bychom museli vyřešit. Domácí hala nevyhovuje, také hodně záleží na financích. A samozřejmě na posilách, abychom v 1. lize nebyli do počtu. Na druhou stranu jsem toho názoru, že by byla škoda zahodit kvůli nevyhovujícím podmínkám postup, když bychom si ho po sportovní stránce vybojovali. Uvidíme, jak to bude, museli bychom vše rozseknout v hodně krátké době.

Bude kádr týmu ve stejném složení i v novém roce?

Nemáme v plánu něco měnit. Soupiska se uzavírá v polovině ledna a chtěli bychom tam mít pro baráž nějaké naše hráče z Dukly Liberec. Mimo jednoho týdne bychom měli trénovat i přes přestávku, makáme v hale v Liberci. Většina kluků tam studuje, takže jim to i vyhovuje.

Jaká je situace u vás? Budete dále hrajícím trenérem?

Myslím, že v 1. lize už bych do hry ani zasahovat neměl. Jsem k dispozici pro případ, kdy někdo vypadne, ale o soutěž výš už by to tak být nemělo.