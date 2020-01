Na začátek jedno. Někdo říká, že by si bojové sporty zasloužily víc pozornosti. Někdo zase tvrdí, že je toho dost. Jak situaci vidíte vy?

Podle mě je tohle hledisko dost individuální. Záleží vlastně na struktuře klubu a na tom, jak se oddíl snaží a jak pracuje. Pravda je, že média se bojovým sportům příliš nevěnují, ale karate je nově olympijským sportem, a právě to by mohlo pomoci k výraznému zvýšení zájmu. Karate je specifický sport. Je v něm více federací, nejsme sjednocení. Ve srovnání s předchozí dobou zájem o karate stoupl, ale mělo by ho být ještě více.

Dávají rodiče děti na karate proto, že chtějí mít karatistu, nebo proto, aby se uměly bránit při nesnázích?

My jsme tu 25 let, bereme to už trochu jinak. Spousta dnešních rodičů mi prošla pod rukama, vědí tedy, že to není jen o sportu. V naší práci s dětmi hrají roli slušnost, etiketa, pokora, zdravá výživa a samozřejmě všestrannost. V tom všem je i duchovní část. Nestavíme si na žádné reklamě. Děti k nám chodí na základě dobré odezvy předchozích členů.

Je tedy Česká Lípa ideálním místem pro karate?

Je. A troufám si říct, že jsme na tom lépe než Praha. Česká Lípa má v sobě ducha karate.

Z čeho máte největší radost?

Z pozitivní odezvy. A často i z řad soupeřů. Když k nám přijedou na jakoukoliv akci, dokážeme jim uspořádat naprosto bezchybný turnaj. Děti mají krásné ceny. U nás je to o radosti, výtečné partě a o neskutečné pohodě. Nikdo se tu vlastně s námi nijak nestresuje. Rok 2019 byl navíc úžasný. Posílili jsme členskou základnu, jedeme velmi pěkně. A náramně se nám vydařilo republikové mistrovství v olympijském karate. Byl to pro nás dost významný rok.

Podle výsledků a počtu získaných medailí to celé vypadá na absolutně bezchybné cesty. Určitě je ale i něco, co vás jako trenéra zatím netěší. Co je zapotřebí vylepšit?

Nás, co se na Českolipsku pohybujeme ve sportu, hodně trápí to, že v Lípě není vysoká škola. My tak přicházíme o spoustu sportovců, kteří zamíří do Liberce, do Prahy či do Mladé Boleslavi. A mluvím samozřejmě o všech sportech. Je to velké mínus a moje velké přání. Také si myslím, že by některá sportoviště v České Lípě zasloužila vylepšení.

Co všechno vás čeká v roce 2020?

Máme před sebou další zajímavý rok, ve kterém chceme vylepšit výkony a zvýšit základnu. Z USA se nám vrátí Adéla Šinerová, což je pro nás obrovská posila.

Stíháte sledovat i jiné sporty na Českolipsku? Zajdete si třeba na florbal či na futsal?

Ano, chodím, mám rád třeba i hokej, sem tam zajedu i do Liberce na Tygry. Jsem ve sportovní komisi, nesleduji samozřejmě jenom karate. Je to pro mě oddych, i když je pravda, že času není nikdy dost.

Jaké je vaše přání sportovcům i fanouškům do roku 2020?

Nejdůležitějším faktem je to, aby byli všichni sportovci zdraví, bez toho to nejde. Takže všem přeji hlavně zdraví. A dál? Snad jen, aby lidé řešili věci srdcem a aby brali některé věci s větším nadhledem. Někdy je dnes toho stresu prostě hodně. Často zbytečně.