Sedm utkání zbývá futsalistům České Lípy odehrát před koncem základní části VARTA futsal ligy. Jedno z nich čeká na svěřence trenéra Karla Kruliše už dnes, Démoni se v pondělí večer představí před kamerami České televize na palubovce Vysokého Mýta.

Trenér Karel Kruliš. | Foto: Deník/ Vít Černý

Vysoké Mýto je pro Českou Lípu přímým konkurentem v boji o play off, oba celky mají na kontě shodně dvanáct bodů a okupují osmé a deváté místo tabulky. Démony jdou do akce poprvé od 24. ledna, kdy remizovali v Hodoníně (4:4). Stejně dlouhou pauzu mělo i Vysoké Mýto, to si naposledy neporadilo s Českými Budějovicemi a padlo 1:4.