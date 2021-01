„Po ekonomické stránce jsme museli veškeré náklady snížit na nezbytně nutné, tak abychom dokázali toto období přežít,“ smutně pravil předseda SSK Manušice Aleš Stupka.

Rok 2020 byl z hlediska sportu velmi smutný. Jaký byl z pohledu vašeho oddílu?

Loňský rok byl pro náš Sportovně střelecký klub Manušice velice těžký. Tak, jako všechny ostatní, i nás ovlivnila situace s koronavirovou pandemií. Důležitá kontinuální příprava byla opatřeními zásadně narušena a projevilo se to zejména u začínajících a méně zkušených střelců. Hned v úvodu roku jsme přišli o vrchol vzduchovkové sezóny. Tím bylo Mistrovství ČR, kde jsme očekávali, že budeme bojovat o nejvyšší příčky. Navíc kvůli opatřením neproběhla úvodní nejdůležitější část tréninkové přípravy na malorážnou sezónu.

V létě ale přišlo rozvolnění. Stihli jste alespoň něco?

S rozvolněním opatření první vlny naši trenéři věnovali velké úsilí, aby s našimi střelci ztrátu v přípravě dohnali. Bohužel i přes úpravu systému tréninků, bylo po zbytek sezóny znát, že nám chybí zahajovací příprava. I přes tyto komplikace se nám podařilo v malorážných disciplínách získat devět medailí v krajském přeboru, dvě čtvrtá místa na MČR, vítězství ve finále Českého poháru talentované mládeže a v předovkách tři medaile v České lize. Očekávali jsme, že na podzim se nám do přípravy vrátí nejmladší střelci, kteří střílí ze vzduchovky, a budeme moci začít přípravu na přeložené Mistrovství ČR ve vzduchovkách. Přišla druhá vlna a opětovné uzavření střelnice, zrušení přípravy a závodů.

Amatérský sport je kvůli opatřením stále pozastavený. Jak aktuálně vypadá chod vašeho klubu?

Jak jsem již naznačil, máme v současnosti sportovní činnost pozastavenou. Dotýká se to nejvíce nejmladších sportovců, pro které je zimní sezóna tou nejhlavnější. Naši trenéři se snaží alespoň s částí střelců komunikovat a řešit s nimi domácí fyzickou, a jak se mezi střelci říká suchou přípravu. To samozřejmě lze jen se zkušenějšími střelci, kteří mají za sebou několik sezón.

Bude mít současná doba nějaký negativní dopad na váš oddíl?

Mimo nemožnosti hlavní činnosti, tedy sportovní přípravy mládeže, to má zásadní dopad na ekonomickou stránku fungování klubu, kdy nemůžeme provozovat činnost spojenou s veřejností a přicházíme o část příjmů z vedlejší činnosti.

Lze odhadnout, v jaké kondici se nachází Sportovně střelecký klub Manušice?

Je těžké hovořit, v jaké kondici se náš klub nachází, protože veškerá činnost musela být v maximální míře pozastavena. Po ekonomické stránce jsme museli veškeré náklady snížit na nezbytně nutné, tak abychom dokázali toto období přežít. Velice bude záležet, zda budou vypsány regionální granty na podpory sportu a jakou výši se nám podaří získat. V současnosti máme zhruba sto řádných členů. Velkou neznámou do budoucna je, kdo bude dále pokračovat a pro kolik členů budeme schopni nadále udržet veškeré podmínky pro kvalitní sportovní činnost.

Do vašich řad patřila Zuzana Šostková, která je mistryní republiky a několikanásobná akademická mistryně světa ve sportovní střelbě.

Zuzka před několika lety ukončila svoji aktivní dráhu a věnuje se rodině. Její místo nahradili jiní úspěšní sportovci - Veronika Svobodová, Karolína Martínková, Hana Salavcová a další. Nesmíme zapomenout na střelce, které jsme předali do profesionálních týmu. Je to například Aneta Brabcová, Ondra Bílek nebo Karolína Brabcová.



Jak si stojí sportovní střelba ve srovnání s ostatními sporty v republice?

V současnosti vyšel průzkum Národní sportovní agentury a vzhledem k tomu, že sportovní střelba není hojně diváky navštěvovaným sportem, umístila se v mnoha kritériích na velmi zajímavých příčkách. Z našeho pohledu její popularita stoupá.

Máte v oddíle nějaké zajímavé střelecké talenty?

Každým rokem se někdo z našich členů posouvá do pozice spíše střeleckých nadějných sportovců. V dorosteneckých kategoriích patří mezi naše naděje Veronika Svobodová, Karolína Martínková, Hana Salavcová. Všechny jsou úspěšné na vrcholných soutěžích a byly zařazeny do reprezentace Českého střeleckého svazu. Z dalších závodníků bych rád zmínil Matěje Bandase, Jana Štěpáníka, Pavla Prokopa, Zuzanu Hlaváčkovou a Štěpána Jelínka, kteří úspěšně reprezentují náš klub na tuzemských soutěžích. V dospělých kategoriích patří mezi naše velice úspěšné na domácí i mezinárodní scéně Antonín Pomeisl a Evžen Mertlík, kteří mají hlavní disciplínu historické zbraně - předovky.

Jistě pořádáte nábory nových členů. Jaký způsob volíte?

Pořádáme nábory v úvodu školního roku a děti se k nám hlásí i v průběhu celé sezóny.



Kdyby chtěl někdo začít střílet ve vašem klubu, jak byste ho nalákal do svých řad?

Sportovní střelba velice zajímavý sport, kde si člověk buduje fyzickou, a hlavně psychickou zdatnost. Náš klub má skvělou partu mladých sportovců, kvalitní trenéry, materiálové zabezpečení. Dokážeme tak pomoct připravit zájemce na vrcholový sport. Mnoho našich sportovců postoupilo do profesionálním týmu a účastní se významných soutěží v Evropě a ve světě.

Nikdo neví, co se bude dít v letošním roce. Přesto se zeptám, jaké akce vás čekají?

Vše bude záviset na vývoji situace okolo pandemie. Rádi bychom co nejdříve obnovili sportovní činnost. Všem nám chybí sport, tréninky, soutěže a potkávání se s přáteli. Vzduchovková sezóna se již nedá zachránit, ale věříme, že budeme moci na jaře začít s přípravou na letní malorážkovou sezónu, a že se nám podaří připravit sportovce na nejvyšší ligové soutěže a na podzimní Mistrovství ČR.