Trenér Pavel Znamenáček je na své svěřence patřičně hrdý. „Nastoupili jsme do neznámých vod a šli jsme jen pro novou zkušenost. Vše se ale obrátilo v medailové žně s devatenácti medailemi,“ radoval se šéftrenér.

Soutěžilo se v nových disciplínách, dle ustanovení Českého svazu karate (olympijské karate) – agility, kihon-ido, kumite-balloon, kumite beginners, kata beginers. „Naše závodníky jsem přihlásil do všech disciplín, abychom načerpali zkušenosti a motivaci pro trénink. Byla to opravdu jízda a spolu jsme si to hodně užili,“ svěřil se trenér Pavel Znamenáček.

Nejúspěšnější z českolipského týmu byla Josefína Suchá, která si odvezla pět medailí (jednu zlatou, dvě stříbrné a dvě bronzové). Zlato a dvě stříbra vybojoval Jan Maliarik, Ema Řeháková získala kompletní sbírku. Dalšími medailisty byli Barbora Cupová, František Řehák, Tadeáš Baranovský a František Řehák.

(spo)