V létě přijal velkou výzvu a po Davidu Derkovi převzal superligový tým České Lípy. Nový trenér českolipského A mužstva Vladimír Trčka však moc dobře ví, že naplnit cíl v podobě účasti alespoň v předkole play-off nebude ve vyrovnané soutěži snadné. Také proto vsadil v letní přípravě na důslednou fyzickou přípravu, ze které by měl tým těžit po celou sezonu.

Vladimír Trčka, trenér FBC Česká Lípa. | Foto: FBC 4CLEAN Česká Lípa

„Ano, na fyzičku jsme kladli velký důraz. Vím, že pro některé to nebylo úplně příjemné, ale bylo to nutné," uvedl v předsezonním rozhovoru.

Nově budete trénovat nejvyšší soutěž. Jak moc velká změna to pro vás byla v porovnání s předchozím působením v první lize?

Změna to samozřejmě byla ohromná. Čeká nás úplně jiná práce s hráči, navíc je tu odlišné věkové složení hráčů. V České Lípě jsou i starší hráči, kteří už mají spoustu zkušeností. Jinak Superliga je opravdu o tři levely jinde a musím přiznat, že je to v porovnání s první ligou opravdu velký skok.

Co jste o České Lípě věděl, jak dlouho jste se musel rozhodovat, zda nabídku přijmete? Co pro vás v konečném důsledku hrálo klíčovou roli?

Českou Lípu jsem samozřejmě vždycky sledoval a tím spíše v předchozí sezoně, kdy tu měl střídavé starty můj syn. Obecně sleduju soutěže napříč první ligou a Superligou a zaměřuji se na severočeské kluby. Byl jsem na některých zápasech i osobně. Hlavním impulsem k přestupu do České Lípy bylo především to, že v Ústí nad Labem už nebyly ambice budovat tým pro případný postup výše. Se Štěpánem jsme se proto domluvili a plácli si. Dalším faktorem bylo, že se mnou přišli i tři hráči z Ústí nad Labem a navíc se nám povedlo dohodnout Dana Kellermanna z Chomutova.

V České Lípě jste už absolvoval letní přípravu. Jak vás a kolegy z realizačního týmu přijala kabina?

Všechno tu funguje na jedničku. Kondiční příprava navíc byla skvělá a pevně věřím, že se její výsledky odrazí v zápasech po celou sezonu. Zatím samozřejmě nemůžeme soudit, jak na tom jsme, více napoví už úterní zápas.

Před sezonou hodně rezonovalo téma premiérové účasti v play-off. Berete to třeba i jako osobní výzvu?

Osobní výzvy si nedávám. Trenéřinu dělám proto, že mě to baví. Jako tým jsme samozřejmě měli mítink, kde jsme si jako hlavní výsledkový cíl vytyčili předkolo. Cokoliv jiného by bylo zklamáním.

Zdroj: Czech North Media Channel

Jste znám jako trenér, který se zaměřuje hodně na fyzickou kondici. Jak moc velký důraz jste na ni dával zde v České Lípě?

Důraz jsme na to po celé léto dávali obrovský. Je mi ale jasné, že klukům to samozřejmě úplně nechutná. Na druhou stranu, je na tom ale postavená sezona. Když si ale kluci udrží kondici po celou sezonu, tak se jim to samozřejmě vrátí. Věřím, že to nebylo pro všechny úplně příjemné, ale bylo to nutné.

V úterý vás čeká ostrý vstup do sezony. Cítíte před startem soutěže zdravou nervozitu?

Abych pravdu řekl, zatím úplně ne. Čeká nás totiž zápas s Mladou Boleslaví, kde můžeme maximálně překvapit. Můžeme do tohoto utkání jít v klidu. Od dalšího souboje s Chodovem se už ale nějaká nervozita určitě dostaví. Tady už je to zápas, kde bychom rádi zabojovali o body.

Co říkáte na los prvních kol soutěže. Vytyčujete si bodové cíle pro každý měsíc?

Dohodli jsme se, že si budeme dávat každý měsíc určitou laťku. Máme s hráči a vedením společné mítinky, ale nebudu prozrazovat kolik bodů a jak je vždy chceme získat. Pokud jde o září, samozřejmě víme, že nás čeká těžký začátek v Mladé Boleslavi, ale v dalších zápasech už chceme hrát o body.

Florbalisté jdou do boje. Na papíře mají nejlépe složený tým v historii

Na úvod vás čeká Mladá Boleslav, tedy výrazně posílený tým a favorit soutěže. S jakým cílem vstupujete do utkání?

Do zápasu jdeme s hlavama nahoře. Nepřipouštíme si pozici outsidera. Utkání jdeme odehrát tak, abychom se dobře naladili na páteční duel s Chodovem. Uvidíme, jak se to bude odehrávat, ale dost napoví už první třetina. V úterním souboji se chceme dobře naladit na celou sezonu. Chceme být dobře nastavení a především nepropadnout.

V prvních třech kolech hrajete navíc dvakrát ve velmi brzkých termínech. V Mladé Boleslavi v deset hodin dopoledne, v Liberci ještě o hodinu dříve. Co tomu říkáte?

Tohle mě zaráží. Jeden zápas se hraje v deset dopoledne, druhý v devět hodin ráno. Pro nás to znamená, že někteří borci musí vstávat v pět hodin. Těžko se pak hraje, ale nic s tím neuděláme.

Jak se těšíte na českolipské fanoušky? Přece jenom na dobrou podporu z tribun jste určitě zvyklý i během působení v Ústí nad Labem.

Oba týmy mají skvělou domácí podporu. Soupeřům se blbě hraje jak v Ústí nad Labem, tak v České Lípě. Leccos naznačil už pohár, kdy s námi kotel jezdil i ven. Moc se na to každopádně těším a doufám, že to kluky požene za naším výsledkovým cílem.

Zdroj: fcbceskalipa.cz