Právě závěrečné zápasy florbalové Supeligy ale tenhle sen českolipské florbalové partě zhatily. Lípa totiž doma ztratila výborně rozehraný zápas s Královskými Vinohrady a důležité tři body nezískala. Bylo by to stejněk ničemu, jelikož desáté Otrokovice doma porazily Liberec.

Poslední zápas základní části je tak na boje o záchranu moc dobře nenaladil. Lípa proti Vinohradům zkolabovala v poslední třetině, kterou prohrála 1:5. Soupeř tak skóre otočil a vyhrál 7:6.

„Asi jsme se toho zalekli. Hráči nevěděli, jak se vyvíjí utkání v Otrokovicích. Paradoxně to, že jsme vedli o tři góly, pro nás nebylo ideální. Pokud bychom vedli třeba 5:4, věřím, že bychom to dotáhli do vítězného konce. Zápas se přitom vyvíjel dobře, měli jsme hodně šancí, soupeře nepouštěli do přesilovek. V poslední třetině jsme ale hráli naivně, profesorsky. Soupeř nás nepřehrál, ale agresivně napadal a potrestal. Neunesli jsme se tíhu okamžiku,“ hodnotil Derka prohraný zápas proti Vinohradům.

Základní část tak Česká Lípa zakončila na jedenáctém místě. Rozhodla špatná první polovina sezony. „Očekávání byla větší. Kdybychom v první polovině sezony hráli tak, jako v té druhé, tak se tady nebavíme o jedenáctém místě. Nemůžeme všechno svádět na poslední dva zápasy. Rozhodující byl začátek sezony, tam jsme za pět zápasů získali jenom dva body. Mělo jich být víc. Vemte si, že třeba Královské Vinohrady nás dvakrát porazily. Těch šest bodů nám chybělo právě na play-off. Ale na kdyby se nehraje, sami jsme si to zavařili, sami si to musíme vybojovat,“ zdůraznil.

Porážka s Vinohrady paradoxně zamíchala kartami na posledním místě tabulky. Tam spadlo Brno, které bude právě soupeřem České Lípy v boji o záchranu.

„Nečeká nás nic jednoduchého. Sice jsme Brno dvakrát v sezoně porazili, ale vždy to byly těsné a vyrovnané zápasy. Všichni víme, že jde o hodně. Pokud bychom první kolo zvládli a Brno v sérii porazili, slavíme záchranu. Pokud ne, máme další šanci, ale už by to bylo všechno komplikované,“ má jasno Derka.

Série s Brnem se hraje na čtyři vítězné zápasy, začíná se v České Lípě. První zápas se hraje v sobotu 26. února od 19 hodin, druhý v neděli 27. února od 17 hodin.

„Dvoutýdenní pauzu jsme samozřejmě věnovali tréninku, ale také doléčení některých zraněných hráčů. Jako třeba Štěpán Slaný, nebo Tomáš Dvořák. Chceme být na Brno stoprocentně připraveni. Uvidíme, jak na tom budou soupeři. Třeba takové Vinohrady měli jistou play-down jistou už dlouhou, takže se na něj taky připravovaly. Musíme do toho vlétnout naplno, nic se nevyhraje samo,“ dodal Derka.

Slaný: Věřím, že máme kvalitnější kádr



Ve své kariéře už zažil ledacos. Úspěchy s reprezentací, v play-off s Mladou Boleslaví nebo postup do nejvyšší soutěže s Českou Lípou. Když se však hraje o záchranu, je to zase trochu jiný krajíc chleba. “Sestoupit z nejvyšší soutěže je vždycky demotivují. Věřím, že máme kvalitnější kádr a ligu udržíme,“ říká velezkušený obránce Štěpán Slaný.



„Čekám především vyrovnanou sérii. Týmy nejsou výkonnostně daleko od sebe. Poslední vzájemné zápasy byly rovněž velmi napínavé a vlastně se po nich zrodily po šedesáti minutách dvě remízy. Nečekám jednoduchý boj, ale máme kvalitnější kádr a když zahrajeme tak, jak máme, tak Česká Lípa tuhle situaci zvládne,“ pevně věří a očekává velkou podporu fanoušků.



„Česká Lípa je známá svou specifickou atmosférou. Věřím, že na ty klíčové zápasy, které nás budou čekat, si najde na tribuny cestu spoustu diváků. Žádnému týmu se tu nehraje jednoduše. Lidé chodí v dobrém počtu, hlasitě fandí a myslím, že třináct zbylých týmů v Superlize oceňuje, že i díky tomu, je tu těžké vyhrávat. S diváky v zádech se hraje určitě lépe. Věřím proto, že návštěva bude podobná jako v zápase s Královskými Vinohrady a lidé nám pomohou se zachránit,“ dodal na závěr.