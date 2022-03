Když začneme obecně, jak hodnotíte celou sezonu?

Po průběhu sezony beru záchranu Superligy jako úspěch. První půlka se nám hodně nevydařila a obracet se to začalo až po repre pauze v prosinci. Play-down bylo pro mě až překvapivě hodně vyrovnané. Brno hrálo dobře a bylo hodně těžké se do jejich připravené obrany prosadit. Oproti základní části nám ale slušně fungovaly přesilovky a oslabení, což se na výsledku určitě podepsalo.

Bylo pro vás jedenácté místo po základní části zklamáním?

Před sezonou jsme chtěli minimálně předkolo, takže konečné jedenácté místo skutečně zklamáním bylo. Sice jsme nakonec hráli o předkolo až do posledního zápasu, ale bohužel celkově chybělo několik bodů z první poloviny sezony.

Osobně jste ale podával velmi stabilní a dobré výkony. Jak hodnotíte sezonu z individuálního hlediska?

Ofenzivně beru sezonu jako povedenou. Hrál jsem ji celou v silné lajně, od které se hodně gólů očekávalo. Jsem rád, že se posléze povedl můj přechod do útoku a mohl jsem přidat pár důležitých gólů. Defenzivně už to bylo horší, na tom ale musíme zapracovat do další sezony.

Zejména ve druhé poloviny sezonu jste nastupoval po boku ostříleného Radka Krajcigra a mladíka Ondřeje Kopiče. Jak se vám s nimi hrálo?

Vlastně už loni jsem s nimi hrál chvíli v útoku, takže jsme si na sebe trochu zvykli a věděli, co od sebe můžeme čekat. Myslím, že to funguje a snad to potvrdíme i v dalším ročníku.

Od play-down už přece jenom pár dnů uplynulo. Jak vidíte svou další budoucnost v České Lípě?

V Lípě jsem spokojený. Za těch pár let jsem si to tady hodně oblíbil, je tu skvělá parta lidí co to vede, skvělá parta v šatně, takže v současnosti nemám důvod přemýšlet o nějaké změně.

Mimochodem, v play-down jste první tři zápasy rozhodl pokaždé klíčovým gólem na 6:5. To je docela rarita, co na to říkáte?

Asi si umím načasovat formu a být ve správný čas na správném místě. (smích) Pro Brno to určitě nemohlo být jednoduché prohrát třikrát úplně stejným výsledkem a vlastně pokaždé dost podobným způsobem.

Do Lípy jste přišel v postupové sezoně 2016/2017. Vypíchl byste nějaký moment, který vám za tu dobu utkvěl v paměti?

Těch momentů je víc. Ať už je to postup do Superligy před plnou tribunou našich fanoušků na Kladně, následné oslavy, první výhra hned v prvním zápase nejvyšší soutěže proti Ostravě, nebo Winter Classic zápasy na našem vymrzlém zimáku. (úsměv)

Jaká vlastně byla vaše cesta do České Lípy, čemu jste se věnoval předtím?

Po konci své hokejové kariéry, kde mě už to v bráně moc nebavilo, jsem na strejdovo doporučení zkusil florbalový kemp v Mladé Boleslavi a rovnou se připojil do starších žáků. Zde jsem pak hrál do juniorky, první sezonu v chlapech jsem měl střídavé starty do Black Angels a další ročník jsem přestoupil do Pardubic, kam jsem nastupoval na vysokou školu a zároveň měl dohodnuté střídavé starty do Lípy, ze kterých se nakonec stal přestup.

