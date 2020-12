V neděli by mohla pokračovat Okresní běžecká liga Českolipsko Červeným okruhem.

Okresní běžecká liga Českolipsko | Foto: Archiv OBL

Českolipským běžcům se začíná pravděpodobně blýskat na lepší časy. V neděli 6. prosince by se měla konat akce v rámci Okresní běžecké ligy Českolipsko. Pokud vše půjde podle plánu, poběží se Červený okruh. „Tentokrát to už vypadá nadějně, moc si to přejeme,“ sdělili organizátoři.