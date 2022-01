Severočeši naposledy vyhráli Pardubicích, domácí Sokoly udolali v prodloužení. Na vítězství 6:5 se hattrickem podílel Vojtěch Wiener. Liberecký mladíček nasbíral v 21 zápasech 39 bodů (20+19).

„Začátek sezóny se mi moc nevydařil a dlouho jsem se hledal. Začal jsem víc trénovat a snažil se najít způsob hry, který mi nejvíce vyhovuje. Změnil jsem svůj sty hry a přineslo to ovoce,“ 18letý útočník FBC Liberec.

Aktuálně držíte sérii čtyř zápasů bez porážky. Co vás aktuálně zdobí?

Myslím, že nás zdobily především koncovky zápasů. Skoro ve všech utkáních jsme museli ve třetí třetině výsledek otáčet. S tím jsme měli hlavně na začátku sezóny problémy, kdy jsme nedokázali slibně se vyvíjející zápasy dotáhnout do konce. Dalším aspektem byla určitě zlepšená hra v obraně a skvělá forma našeho brankáře.

Jste zatím na osmém místě, pokukujete po šesté pozici. Jste spokojený s vývojem sezony?

V porovnání s minulými roky se prozatímní osmá příčka může zdát jako úspěch. Já osobně ale zatím rozhodně spokojený nejsem, protože si myslím, že máme na to hrát o úplně jiné příčky. Hlavně na začátku sezóny jsme prohráli zápasy, které se měly vyhrát. Určitě se ve zbytku základní části budeme snažit atakovat šestou příčku, která by nám zajistila přímý postup do play-off.

V posledních dvou zápasech vás vedl Petr Salát, který zaskakuje za indisponovaného Zdeňka Skružného. Byl to nějaký problém?

Nevnímám to je jako nějakou výraznou změnu. Tréninkový i zápasový režim zůstal víceméně stejný. Zatím se nám podařilo oba zápasy pod jeho vedením vyhrát. Já doufám, že budeme na vítězné vlně pokračovat.

Jak jste spokojený se svými vlastními výkony?

Začátek sezóny se mi moc nevydařil a dlouho jsem se hledal. Začal jsem víc trénovat a snažil se najít způsob hry, který mi nejvíce vyhovuje. Změnil jsem svůj sty hry a přineslo to ovoce. Cítím se zápas od zápasu lépe. Začal jsem být velmi produktivní a celkově více pomáhat celému týmu k vítězství.

O víkendu vás čeká Chodov a Bohemians. To hodně napoví o vaší pozici pro play-off, viďte?

Myslím si, že tyto zápasy nám ukážou, jak na tom doopravdy jsme. Oba soupeři neprožívají zrovna nejlepší výsledkové období, a proto je velice důležité se dobře připravit, abychom si odnesli co nejvíce bodů, které nám pomohou v boji o co nejlepší výchozí pozici do play-off.

A jaké cíle má Liberec právě ve vyřazovacích bojích?

Naším primárním cílem je kvalifikovat do hlavní fáze. Tedy buď skončit do šestého místa, nebo vyhrát v předkole. To byl i náš celosezónní cíl.

V sezoně jste v derby zápasech dvakrát porazili Českou Lípu. Jsou to pro vás speciální utkání?

Zápasy s Českou Lípou jsou vždy speciální. Lípa praktikuje velmi fyzický způsob hry, proto derby vždycky bolí. Nehraje se nám proti nim vůbec dobře, což dokazujei poslední vzájemný zápas, kdy jsme o výhře rozhodli až v posledních minutách.

Přál byste si, aby se Lípa protlačila na to desáté místo?

Upřímně to moc neřeším, ale určitě by bylo zajímavé, kdybychom se třeba s Lípou střetli v předkole play-off.

Jaké máte florbalové cíle a sny?

Já osobně jdu od sezóny k sezóně. Krok po kroku se snažím být lepší. Před dvěma lety by mě asi nenapadlo, že bych mohl hrát v tak brzkém věku tak důležitou roli pro svůj tým. Jsem rád, že sám sebe pořád překonávám a možná i překvapuji. Můj momentální cíl je uhrát s týmem, co nejlepší výsledek v play-off. Co bude dál, to se uvidí.

Prozradíte čtenářům kde studujete?

Momentálně jsem v maturitním ročníku na gymnázium Jeronýmova v Liberci. Dále bych pak chtěl pokračovat na nějakou vysokou školu. Konkrétně ale ještě rozhodnutý nejsem.