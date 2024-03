Bojovali, dřeli, dohrávali v jedenácti lidech. Přesto ani ve druhém utkání favorizované Střešovice neporazili. Českolipští florbalisté prohráli ve druhém zápase čtvrtfinále play-off 3:7 a v sérii tak ztrácejí dva zápasy. Vše se přesouvá na sever Čech.

Vladimír Trčka - trenér českolipských florbalistů. | Foto: Vít Černý

V prvním zápase, který se hrál pod dohledem televizních kamer, prohrála Česká Lípa 4:11. „Asi tam z toho přímého přenosu byla lehká nervozita. Chytli jsme první třetinu, po které jsme vedli 3:2. Myslím si, že to od nás byla vyrovnaná část zápasu,“ všiml si Vladimír Trčka, trenér FBC 4CLEAN Česká Lípa.

Do té druhé ale vstoupil Tatran jako uragán, čtyřikrát bleskově udeřil a otočil stav zápasu. „Tam jsme vůbec nechytli prvních deset minut, museli jsme to zastavit oddechovým časem. Zbytek utkání jsme odehráli slušně. Vyjma zbytečných vyloučení, které Tatran trestal,“ pokračoval Trčka.

Na středeční duel odjížděla Česká Lípa v hodně okleštěné sestavě. „V týmu nám řádí chřipka nebo nějaká viróza. Někteří vůbec nemohli jet, někteří nastoupili vlastně s teplotou. V první třetině se tam Lukáš Mlejnek srazil hlavou s protihráčem a odstoupil. Takže jsme to dohrávali v jedenácti lidech,“ kroutil hlavou českolipský trenér.

Přesto byl v polovině utkání stav 3:3. „Trochu nás mrzí, že jsme za stavu 3:4 dostali gól po faulu na našeho hráče. Přišly protesty, trest na dvě plus deset minut a rázem to bylo o tři góly. Měli jsme tam ale hodně šancí, abychom Tatran více pozlobili. Přesto musím před celým torzem týmů, co nám zbylo, smeknout. Kluci podali super výkon,“ zdůraznil.

Další dva zápasy se hrají v České Lípě. Ten třetí v sobotu 16. března od 19 hodin, čtvrtý pak o den později od 17 hodin. Pokud chtějí Severočeši ještě pokračoval, musí alespoň jednou vyhrát.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

„Potřebujeme se určitě dát zdravotně do kupy. Kluci teď budou mít dva dny volno, aby si orazili. Určitě nebude zraněný Kuba Seibert. Také nám chybí Ondra Kopič, který dostal za mě nepochopitelný trest na dva týdny. To je skoro jako za vraždu,“ usmál se Trčka.

„Tatran už jsme jednou v sezoně překvapili. Je to ale těžké, jeho kvalita je obrovská. Ale budeme se snažit ho pozlobit. Pokud budeme zdraví a předvedeme hlavně směrem dozadu stoprocentní výkon, je to možné,“ dodal.