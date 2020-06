Po úvodní dvoudenní kvalifikaci o dvě postupová místa do hlavních dvouher se v elitním turnaji Mácha Lake Open 2020 představí s výjimkou české jedničky Jiřího Veselého takřka kompletní český daviscupový tým.

Jedničkou mužské dvouhry bude čtyřiatřicetiletý Lukáš Rosol, přemožitel Rafaela Nadala z Wimbledonu 2012 a bývalý 26. hráč světa, kterému nyní patří 180. příčka ve zmrazeném žebříčku ATP. Rosol před koronavirovou pauzou výrazně přispěl v Bratislavě k postupu do finálového turnaje Davis Cupu v Madridu.

Rosola doplní u Máchova jezera další svěřenci kapitána Jaroslava Navrátila. Zdeněk Kolář, (229. ATP) , Tomáš Macháč (256.) , Vít Kopřiva (320.), bývalý 74. hráč světa Adam Pavlásek nebo mladík Jonáš Forejtek. Chybět nebudou vítězové silně obsazeného turnaje na Spartě Michael Vrbenský a zkušení Jan Šátral, David Poljak a Václav Šafránek, semifinalista challengeru ATP z Liberce.

Volné karty do hlavní soutěže získaly od Českého tenisového svazu a pořadatelů talentovaní mladí tenisté Dalibor Svrčina, Martin Krumich Andrew Paulsson a také mladý Američan Martin Damm junior, který loni vyhrál s dalším Američanem českého původu Toby Kodatem americký šampionát ve čtyřhře do 18 let a oba si zahráli v hlavní deblové soutěži US Open. Rodák z Floridy Damm je synem bývalého československého daviscupového reprezentanta Martina Damma, odchovance z Liberce.

Zajímavá podívaná

Jedničkou ženské dvouhry bude ve Starých Splavech aktuálně nejlepší ruská hráčka Jekatěrina Alexandrovová, 27. tenistka světového pořadí WTA. Žije už déle v Česku, jejím bydlištěm jsou nyní Říčany, za které hraje i českou extraligu družstev. Letos Alexandrovová pomohla ruskému fedcupovému týmu k výhře v Rumunsku a k postupu do finálového turnaje v Budapešti. Letos vyhrála milionový turnaj v čínském Šen-Čenu a dokázala porazit světové top hráčky, Rumunku Halepovou nebo Muguruzaovou ze Španělska.

Ozdobou turnaje Mácha Lake Open s celkovou dotací 980 tisíc korun budou grandslamové vítězky ve čtyřhře Kateřina Siniaková a loňská vítězka ze Starých Splavů Barbora Krejčíková, tedy světové top deblistky a 54. a 115. hráčka pořadí WTA dvouhry. Doplní je někdejší osmifinalistka dvouhry ve Wimbledonu Tereza Smitková, odchovankyně z Litvínova Miriam Kolodziejová, letošní halová mistryně republiky. A také velké dívčí naděje českého tenisu sestry Linda a Brenda Fruhvirtovy. Chybět nebude ani loňské žákovské mistryně světa družstev Linda Nosková.

Nabité budou už kvalifikační dvouhry v pondělí a v úterý 22. a 23. června, které musí absolvovat například hráči z páté stovky světa Pavel Nejedlý, Marek Gengel, junior s daviscupovou zkušeností Jiří Lehečka nebo veterán Jaroslav Pospíšil. Z žen získala volnou kartu do kvalifikace díky prvenství na turnaji Mácha Lake Open Junior v Doksech jablonecká Lenka Munzarová.

Závěrečné zápasy starosplavského turnaje bude přenášet 02TV Sport. Turnaj pořádají tenisté ze Starých Splavů v čele s turnajovým ředitelem Ronaldem Wawrečkou ve spolupráci s Českým tenisovým svazem. Letošní turnaj nahrazuje tradiční mezinárodní soupeření žen o dolary a WTA body. Jedná se o úvodní podnik šestidílné české série, do které patří i červencový turnaj na dvorcích LTK Liberec.

Jaroslav Přibyl