Česká Lípa, Brno - Dnes večer od 20 hodin se odehrají zápasy posledního kola CHANCE futsal ligy. Démoni jedou pro body na jižní Moravu.

Buď, anebo. Radost, nebo smutek.

Jeden z těchto pocitů zcela určitě zažijí futsalisté České Lípy dnes večer, kdy je na programu poslední kolo základní části CHANCE futsal ligy.

Démoni do jihomoravské metropole na palubovku Rádia Krokodýl Helas Brno jedou hlavně proto, aby ve zdejší Sportovní hale Vodova, která pojme 3500 diváků, uchovali prvoligovou příslušnost.

„Budeme v plné síle," potvrdil Deníku kouč Karel Kruliš. „Do Brna si jedeme pro vítězství, protože se chceme definitivně zachránit. A k tomu toužíme dostat se do playoff," opakuje Kruliš přesně to samé, co říkal minulý týden před zápasem s pražskou Slavií. „Zahrát si čtvrtfinále proti Chrudimi, to by byla ta největší odměna."

Jenže ruku na srdce: k tomuto přání má družina kormidelníka Kruliše relativně daleko. Zatímco k záchraně jí stačí bodové ztráty Třince (s Hradcem) či Tanga Hodonín (s Chrudimí), tak k posunu do play-off musí Českolipští v Brně vyhrát a ještě doufat, že Vysoké Mýto prohraje v Lovosicích s Litoměřicemi.

„Záchranu máme ve svých rukou a chceme potvrdit, že do první ligy patříme."

Program 22. kola (pátek od 20 hodin):Litoměřice - Vysoké Mýto, Hodonín - Chrudim, Brno - Česká Lípa, Slavia Praha - Plzeň, Třinec - Hradec Králové, Sparta Praha - Zruč nad Sázavou

Na otázku, co si myslí o 22. kole všeobecně, Karel Kruliš odvětí: „Že asi bude výsledkově hodně zajímavé, protože se pořád neví, kdo na koho ve čtvrtfinále play-off vlastně narazí."

Brněnský Helas je momentálně sedmý, ale v případě úspěchu proti Démonům může své postavení vylepšit. Pokud by Brňané skutečně zvítězili a Slavia se Spartou klopýtly, pak by se Helas prodral až na konečné páté místo.

David Cupák, kapitán Helasu Brno, před mačem s Démony prohlásil: „Čeká nás velmi těžké utkání, protože jak všichni víme, tak je Lípa pořád ještě ve hře o play-off, navíc teoreticky pořád ještě hraje o vlastní záchranu, tudíž do zápasu půjde naplno a nic nevypustí. My už máme čtvrtfinále jisté, jen nevíme, z jaké pozice, proto chceme získat tři body, a pak se uvidí."

Připomeňme, že při prosincové konfrontaci mezi Lípou a Brnem slavili výhru hosté, kteří třikrát skórovali až v posledních třech minutách a zvítězili 3:0.

Vrátí Démoni brněnskému Helasu tuhle hodně mrazivou porážku a v hale nad stadionem Zbrojovky mu pořádně zatopí?

