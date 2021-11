„Utkání jsme začali tradičně dobře, ale zkušený tým hostí utkání dvěma vítěznými sety otočil. My jsme ale zabrali, vyhráli čtvrtý set a pak i tiebreak a radovali se z výhry,“ popisoval utkání Jan Javůrek, kouč Lokomotivy.

Česká Lípa tak skončila ve skupině B čtvrtá a do posledních chvil bojovala o postup do první osmičky. Radost jim ale zkazil výsledek ze skupiny C. Velké Meziříčí uhrálo stejně bodů, o jeho postupu rozhodla o fous lepší bilance.

„Rozhodl jediný set. Nikdo před sezonou nevěřil, že budeme tak blízko brzké záchraně. Do záchranné části jdeme se ctí. Věřím, že první ligu pro Českou Lípu zachráníme,“ dodal Javůrek.

Lokomotiva se postupně utká s těmito celky Lvi Praha B, VSK Praha, ČZU Praha, Dukla Liberec B, USK Slávie Ostrava a VSK Staré Město.

Českolipští volejbalisté vstoupí do další fáze soutěže až o víkendu 10. - 11. prosince, kdy se představí v Praze proti celkům VSK Praha a ČZU Praha. O týden později se představí Lokomotiva doma, když bude hostit Ostravu a Staré Město.