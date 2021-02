Svěřenci Davida Derky nastoupili v útoku s Radkem Krajcigrem. Bodový lídr zaznamenal jednu asistenci, hosty ale hlavně těšily tři body. Pardubice šly sice v šesté minutě do vedení, trefil se Velc. Lípa ale skóre otočila, domácí jen dotahovali.

„Byl to extrémně důležitý zápas. Jsme vedle sebe v tabulce a teď jsme jim odskočili o další tři body, což je důležité. Soupeř ale má víc zápasů před sebou a my tak stále nevíme, jak to dopadne. Na nás teď je, abychom to potvrzovali a vyhráli i další zápasy, co nás ještě čekají,“ řekl v pozápasovém rozhovoru českolipský Václav Vavruška. Ten dal dvě branky a na jednu přihrál. Byl tak vyhlášen nejlepším hráčem svých barev.

Tři trefy zaznamenal obránce Štěpán Slaný. Hrající manažer se zaskvěl druhou trefou, kterou zvyšoval na 6:4. Míček, který vystřelil z půlky hřiště, zapadal za překvapeného Haleše.

Českolipští florbalisté tak stále drží desáté místo, které zaručuje „klid“ do další sezony. Své teoretické šance na play-off můžou oživit už v sobotu 20. února, kdy doma hostí Liberec. V derby zápase mu mají co oplácet, na liberecké palubovce totiž utrpěli debakl 7:19…

SOKOLI Pardubice - FBC 4CLEAN Česká Lípa 6:10 (1:1, 1:3, 4:6)



Branky a nahrávky: 6. Velc (Žáček), 34. Savický (Šmíd), 46. P. Pakosta (Smola), 47. Šmíd (Oubrecht), 59. Oubrecht, 59. Savický (Petržela) – 8. Jirsa (Vavruška), 27. Štěrba (Krajcigr), 33. Tichý, 40. Slaný (Jirsa), 46. Vavruška (Kadlec), 49. Slaný (Kalina), 54. Tichý (Ekl), 54. Vavruška (Karel), 57. Kadlec (Dvořák), 59. Slaný.



R: Lukáš Čížek - Lukáš Laštovička. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Zásahy brankářů: Martin Haleš 17 - Jan Dvořák 19.

Tabulka: 1. Ml. Boleslav 61, 2. Vítkovice 58, 3. Střešovice 48, 4. Bohemians 44, 5. Chodov 42, 6. Sparta Praha 41, 7. Ostrava 39, 8. Liberec 30, 9. BLACK ANGELS Praha 28, 10. Česká Lípa 21, 11. Brno 17, 12. Pardubice 17, 13. Kr. Vinohrady 13, 14. Otrokovice 9.

Zdroj: Youtube