Naposledy hráli doma 4. listopadu, kdy dvakrát porazili TJ Praga. Od té doby jezdí druholigoví volejbalisté českolipské Lokomotivy na palubovky soupeřů. A zatím tam jsou neporaženi.

Českolipští volejbalisté zatím vedou druholigovou skupinu A. | Video: Tomáš Melich

Naposledy zvládli oba zápasy v Modřanech (3:2 a 3:1) a nadále vedou skupinu A. Aktuálně natahují sérii výher, zvítězili osmkrát v řadě, z toho právě šestkrát venku.

„Pět bodů u Modřan je super, protože tenhle soupeř má svou kvalitu. Škoda ranního zápasu, kde jsme o ten jeden bodík přišli, ale i tak jsem spokojený,“ usmíval se Jan Charousek, hrající trenér Lokomotivy.

Ta první zápas sice skvěle rozehrála, ale nakonec byla blízko porážky. Za stavu 1:2 prohrávala ve čtvrtém setu 12:18. Přesto dokázala zápas obrátit a vyhrát ho.

VIDEO: Tlak a převaha byla k ničemu. Rozhodla koncovka

„První set jsme odehráli dobře, jenže pak přišel problém na nahrávce, kde jsme neměli nikoho na střídání. Lámat se to začalo ve čtvrtém setu, kde jsme prohrávali už 12:18. Povedla se nám taktická střídání a my tu čtvrtou sadu vyhráli. Ve zkrácené hře jsme dominovali, domácí byli psychicky dole, zatímco my jsme byli na koni,“ zdůraznil.

Druhý zápas Česká Lípa nezačala dobře a první set prohrála. „Bude to znít divně, ale byli jsme lepší. Jenže jsme měli problémy v obraně. Jak v poli, tak na síti. Tohle je hlavně o pozornosti a nám prostě chvilku trvalo, než jsme se rozkoukali. Pak jsme tam prostřídali, obrana se neskutečně zvedla a další tři sety jsme zaslouženě vyhráli,“ pochvaloval si Charousek.

Letos odehraje Česká Lípa už jen dva zápasy, o víkendu se představí na půdě Karlovarska, kde na ní čeká tamní rezerva. „Bude záležet, s jakou sestavou Karlovarsko nastoupí. Nečeká nás nic lehkého, už nebudeme mít k dispozici Kubu Rataje, což je citelné oslabení. Ale šanci tak dostanou jiní. Rozhodně tam nejedeme na výlet, to neexistuje. Chceme bodovat,“ dodal na závěr.

Tabulka: 1. Lokomotiva Česká Lípa 14/29, 2. TJ Praga 12/28, 3. Domažlice 10/24, 4. Karlovarsko B 12/23, 5. Kladno B 12/19, 6. Modřany 12/16, 7. Netolice 12/9, 8. Prosek 12/7, 9. Příbram B 12/7.