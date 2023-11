Zahájení dlouhého venkovního tripu? V podání českolipských volejbalistů na jedničku. Druholigová Lokomotiva jasně ovládla dva výjezdy na palubovky soupeřů. Vyhrála jak na půdě příbramské rezervy, tak i v Netolicích. Všechny čtyři zápasy navíc zvládla vyhrát shodně 3:0.

Volejbalisté České Lípy - ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Marek

„Je to samozřejmě super, máme z toho radost. Hodně nám pomohl fakt, že s námi tyhle zápasy ještě odehrál Kuba Rataj. Nastoupili jsme vlastně v té naší prvoligové sestavě a bylo to prostě znát,“ usmál se Jan Charousek, hrající trenér českolipské Lokomotivy.

Příbramské béčko dokázalo kousat prakticky jenom ve druhém setu prvního zápasu. „Výsledkově to sice nevypadá, ale Příbram nám byla hodně slušným soupeřem. V tom druhém setu jsme trochu polevili v koncentraci. Pak jsme si ale v dalších setech dali pozor a utkání ovládali. Ta kvalita byla na naší straně,“ přiznal Charousek.

Netolice kladly ještě menší odpor, přes 20 bodů v setu se dostaly jenom jednou. „Je fakt, že výkony Netolic odpovídaly jejich postavení v tabulce. Opět jsme tam přijeli v nejsilnějším možném složení. Klukům jsem dokola opakoval, že nesmíme nic podcenit a pokud budeme hrát svůj volejbal, tak nás Netolice prostě nemůžou porazit. A to se přesně stalo,“ konstatoval.

Charouska sice potěšila kvalita sestavy, horší to už bylo s kvantitou. „Bylo nás v obou případech osm, takže prakticky skoro nikdo na střídání. Třeba zápasy v Netolicích byly přesně pro hráče z lavičky, nebo pro naše mladší hráče. Je škoda, že jsme tam jeli v tak malém počtu. Ale nedá se nic dělat,“ pokrčil rameny.

Česká Lípa natahuje sérii výher, v druholigové skupině A poskočila na druhé místo. Teď jí čeká 2. prosince dvojzápas v Modřanech.

„Pokusíme se na ten zápas co nejlépe připravit. Čeká daleko těžší bitvy, než v Příbrami a Netolicích. Jsme sice druzí, ale chceme nahrát co nejvíce bodů, abychom byli v klidu a mohli dát šanci dalším hráčům. Cíle jsou stejné, stále to vidím na to čtvrté místo,“ dodal Charousek.

Tabulka: 1. TJ Praga 10/25, 2. Lokomotiva Česká Lípa 12/34, 3. Karlovarsko B 10/21, 4. Kladno B 10/15, 5. Modřany 10/15, 6. Domažlice 6/14, 7. Netolice 12/9, 8. Příbram B 10/5, 9. Prosek 8/4.