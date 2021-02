Dvoutýdenní přestávka je pryč, futsaloví Démoni z České Lípy jdou opět do akce. Svěřenci Karla Kruliše by nutně potřebovali v letošním roce první body. Aktuálně natahují sérii šesti porážek v řadě. Vše mohou zlomit v pátek 5. února, kdy od 20.30 hostí Mělník. Ten je v tabulce jen o dva body právě před Českou Lípou.

Futsalový klub Démoni Česká Lípa. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Musíme nastoupit se stoprocentní koncentrací. Hlavně směrem do obrany. Mělník v úterý proti Plzni ukázal, jak je nepříjemným soupeřem. Hodně napadal, na to si musíme dát bacha. Připravili jsme se na to. Pevně věřím, že to zmákneme a urveme první tři body v letošním roce,“ zdůraznil trenér České Lípy Karel Kruliš.