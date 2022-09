Drtivý vstup do nové sezony předvedla Česká Lípa, která v první třetině utekla Ostravanům do náskoku 5:0. Ani v následující části duelu se domácí hráči nedostali do pohody a Severočeši debakl ještě zvýraznili. Skóre se nakonec vyšplhalo až do podoby 11:3 ve prospěch České Lípy, která tak prožívá velmi vydařený úvod ročníku. Hattrickem zazářil Jan Peška (3+1), kromě něj dosáhl na čtyři body i Milan Tichý (2+2).