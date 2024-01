Florbalisté České Lípy nenavázali v Ostravě na poslední výhru proti Karlovým Varům. Tabulkovému sousedovi podlehli vysoko 3:9 a nadále zůstávají v Superlize na desáté pozici, která jako poslední zaručuje postup do předkola play-off.

Sestřih utkání Ostrava - Česká Lípa. | Video: FBC Ostrava

Úvodní perioda vyšla lépe domácím, které poslal rychle do vedení Filip Šubert a o dvě minuty později využil přesilovou hru Lukáš Kučera. Hosté mohli vzápětí snížit díky Křenkovi, ale jeho zakončení zastavila tyč.„O naší porážce rozhodly tři faktory. Prvním byl vstup do zápasu. V kabině jsme měli dvanáct stupňů, na hale bylo patnáct. Takže jsme prvních deset minut působili doslova zamrzlým dojmem a první třetinu prospali,“ kroutil hlavou Vladimír Trčka, kouč FBC 4CLEAN Česká Lípa.

Po první pauze sice tým ze severu Čech vyrovnal hru, ovšem dostal pět branek a prohrával 2:7. „Bohužel jsme špatně řešili brejkové situace. Měli jsme tam hodně šancí, ale koncovka byla špatná,“ poznamenal Trčka. Jeho svěřenci nakonec doplatili na zbytečná vyloučení. „Někdy jsme chodili do soubojů opravdu zbytečně. Na druhou stranu tam byly ty samé zákroky s ostravské strany, ale rozhodčí to nepískl. Co nám je platné, že se nám po zápase omluvil, bohužel tohle také ovlivnilo výsledek. Ten vypadá hodně krutě, rozhodně ale neodpovídá dění na hřišti,“ zdůraznil.

Českolipští mají na desátém místě náskok osmi bodů na duo Karlovy Vary – Black Angels. A navíc se zápasem k dobru. V sobotu 20. ledna navíc doma od 19 hodin hostí předposlední tým Butchis. „Je to pro nás hodně důležité utkání. Právě proti takovým soupeřům musíme doma bodovat. Věřím, že to i s tradičně velkou podporou našich fanoušků zvládneme,“ dodal na závěr českolipský trenér.

FBC ČPP Ostrava - FBC Česká Lípa 9:3 (2:0, 5:2, 2:1)

Branky: 5. Šubert, 7. a 57. Kučera, 29. Pešat, 30., 40. a 40. Chatrný, 31. Šulc, 52. Bräuer - 30. a 53. Štěrba, 39. Pekárek.

Rozhodčí: Prouza a Rogowski. Vyloučení: 1:5, navíc Slaný a Šedivý (oba CLI) 2+2 minuty. Využití: 3:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 92. Střely na branku: 27:16.