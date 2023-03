Českolipští florbalisté po dvou domácích nezdarech zvládli třetí utkání play-down, když na půdě Karlových Varů vyhráli 5:4 a snížili stav série na 1:2.

Česká Lípa vyhrála třetí zápas v Karlových Varech 5:4. | Video: Český florbal

„Jsem rád, že jsme to zvládli. Bylo to nervózní, opět jsme ve druhé třetině přestali hrát. Ale ustáli jsme to a v poslední třetině to dotáhli jako tým silou vůle,“ řekl kouč FBC Česká Lípa David Derka.

Karlovy Vary přitom měly na svojí straně náskok 2:1 a 3:2, hosté ovšem nastříleli v závěrečné části tři góly a zhruba minutu před finálním hvizdem vystřelil Severočechům výhru Ondřej Kopič.

Čtvrté utkání série se hraje dnes (v neděli) na půdě Karlových Varů od 18 hodin.

Karlovy Vary - Česká Lípa 4:5 (0:1, 3:1, 1:3)

Branky: 24. Strachota, 28. Zeman, 32. Klápa, 55. Klápa – 13. Peška, 30. Krajcigr, 43. Kopič, 47. Peška, 60. Kopič. Rozhodčí: Furmánek – Šolc. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:1. Diváků: 235. Zásahy brankářů: Váradi 21 – Dvořák 18.