Bitvu o „šest“ bodů zvládli. Zaslouženě. Českolipští florbalisté doma porazili Karlovy Vary 9:5 a výrazně se přiblížili vysněné účasti v předkole play-off florbalové Superligy.

Sestřih utkání Česká Lípa - Karlovy Vary. | Video: FBC 4CLEAN Česká Lípa

Navíc jim nahrály výsledky z ostatních zápasů. Na dálku pomohl Liberec, který vyhrál na půdě jedenáctých „Blaků“. Lípa na ně má osmibodový náskok, navíc odehrála o jeden zápas méně.

Herně velmi dobrá první třetina, hromada šancí. Přesto byl stav nedělního utkání po dvaceti minutách 1:1. „Po první třetině jsme měli vést o tři góly. Byli jsme lepší, ale vůbec jsme netrefovali branku. Samozřejmě jsem si vzpomněl na některé předešlé zápasy. Třeba proti Black Angels. Utkání jsme si mohli udělat daleko snadnější,“ kroutil hlavou Vladimír Trčka, kouč FBC 4CLEAN Česká Lípa.

Zdroj: FBC 4CLEAN Česká Lípa

„Myslím si, že jsme měli v první třetině velké štěstí a vlastně díky stavu 1:1 dostali druhou šanci,“ přiznal Michal Klápa, kapitán Karlových Varů.

Ve druhé třetině se hra trochu vyrovnala, branka Pekárka ze 40. minuty znamenala vedení 4:3. V poslední periodě už českolipský výběr na hřišti kraloval a zaslouženě zvítězil. „Soustředili jsme se sami na sebe a pokračovali v naší hře. Zlepšili jsme naší efektivitu, padlo nám tam pár rychlých gólů, což Vary zlomilo. Důležitá výhra,“ zdůraznil českolipský útočník Ladislav Pekárek.

„Řekl bych, že to byl dokonce zápas o sedm bodů. Vary se v poslední době hodně zvedly. Šli jsme do toho s respektem a dobře se na to připravili. Vyplatilo se,“ liboval si Trčka.

Zatímco jeho družina si pojistila desátou příčku, která jako poslední zaručuje účast v předkole play-off, pro Karlovy Vary se tyto pozice opět hodně vzdálily. „Tahali jsme tady za kratší konec. Vždy, když jsme se dotáhli, tak nám Lípa odskočila. Tím získala psychickou výhodu a výsledek si to pohlídala. Je jasné, že předkolo se nám vzdálilo, ale my jsme měli řadu zápasů, kde jsme měli bodovat a do se nepodařilo. Každopádně bojujeme dál,“ zhodnotil vše Miroslav Závora, trenér Karlových Varů.

Českolipské čeká další zápas v sobotu 13. ledna, kdy od 17 hodin nastoupí v Ostravě. Ta je v tabulce desátá, o bod před týmem ze severu Čech. „Rozhodně tam jedeme bojovat o body, to je jasné. Vary jsme zvládli, ale tohle je také důležitý zápas. Věřím, že nám tahle výhra pomůže a do Ostravy se nám pojede lépe,“ uzavřel vše Vladimír Trčka.