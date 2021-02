Pro tuhle sportovní rodinu to byly opravdu žně. „Bohužel jsme neslavili, protože jsem se hned po galavečeru odebrala zpět na koleje do Liberce, kde mě další den ráno čekala důležitá zkouška. Budeme slavit, až skončí moje zkouškové období a zmáknu ještě několik dalších zkoušek,“ usmála se Barbora Znamenáčková.

Vy jste vyhrála anketu Sportovec Českolipska za rok 2020. První otázka se nabízí. Jaké byly vaše pocity?

Musím říct, že pocity nebyly tak intenzivní, jako minulé gala večery. Bylo jedno, zda se jednalo o výhru, či nikoliv. Jde o atmosféru, o kterou se vždy náramně postará moderátor Radek Šilhan a samozřejmě všichni diváci. Zkrátka jsme se museli přizpůsobit aktuální situaci a já si tak mohla užít alespoň ,,online potlesk“.

Byl tedy ten loňský rok pro vás opravdu tak úspěšný?

Určitě ano. Jak už jsem zmínila v několika rozhovorech, jsem opravdu vděčná za každý úspěch. Měla jsem neskutečnou radost z dvou po sobě jdoucích národních pohárů, které byly klíčové k nominaci na republikové mistrovství. Dařilo se mi v každé disciplíně – jak kumite, tak kata. Ještě navíc se v Česku zajížděl nový systém hodnocení kvůli olympiádě. Z toho byl hodně závodníků pořádně zmatených, včetně mně. I tak se mi podařilo domů přivézt cenné medaile. Byla to dlouhá doba bez závodů, proto jsem si je v první řadě jela užít a vnímala na sobě i méně stresu a trémy, která mě doprovází při každé soutěži. Naštěstí vím, jak se sama uklidnit a potlačit ten stres.

Kromě vás si cenu převzal i váš otec, mladší sestra a mládežnický kolektiv. Proběhla nějaká oslava?

Mám radost, že nás lidi podporují a každý rok si odnášíme nějaké umístění. Je to podpora, motivace a odměna naší tvrdé práce. Tímto bych chtěla poděkovat všem těm, kteří hlasy posílali. Bohužel jsme neslavili, protože jsem se hned po galavečeru odebrala zpět na koleje do Liberce, kde mě další den ráno čekala důležitá zkouška. Budeme slavit, až skončí moje zkouškové období a zmáknu ještě několik dalších zkoušek.

Jak osobně zvládáte tuhle zvláštní dobu?

Na začátku karantény to bylo daleko jednodušší. Zpříjemňovalo to hlavně začínající jarní počasí, kdy nám alespoň sluníčko zlepšilo den. V tu dobu jsme ještě nevěděli, jak dlouhé to celé bude. Řekla bych, že toohle období zvládám, ale už mě to opravdu nebaví. Chybí mi osobní kontakt s kamarády z klubu, společné cvičení a vzájemné „hecování“ při tréninku. Studuji tělovýchovu, takže je to také pořádně okleštěné a smutné. Co se týče osobního života, těším se až s kamarádkami vyrazíme hezky oblečené na nějaký večírek a nebudeme nosit stále jenom tepláky. Taky budu vymetat kavárny (smích).

O jaké akce jste v minulém roce kvůli koronaviru přišla?

Přišli jsme o vrchol roku MČR WKF, také MČR v tradičním karate. Také jsme v dubnu měli vyrazit do Německa na prestižní mezinárodní turnaj Arawaza Cup a v neposlední řadě Mistrovství světa WTKA (tradiční karate) v Itálii. Těším se, až se vše rozjede na plné pecky a ve standardním režimu.

Souhlasíte s opatřeními, která dusí amatérský sport?

Myslím, že to amatérský sport těžce odnesl. Ať už je to úplný zákaz cvičení v hale, ve fitness centrech, nebo právě praktické hodiny tělocviku pro studenty. Jak odjakživa víme, tak sport posiluje imunitu, pěstuje zdravé sebevědomí a zvyšuje odolnost. Jak fyzickou tak i psychickou. To je pouze zlomek toho, co všechno sport vnáší do našich životů. Ještě před nedávnem se mohlo vesele nakupovat v přeplněných obchodních centrech, ale s rozestupy se do fitness centra dávno nemohlo. Toto téma je velice subjektivní a sporné. Jak už jsem řekla, jsem z celé věci znechucená a mrzutá. Jediné, co nám zbývá je, se nějakým způsobem přizpůsobit, vypořádat se s tím, a najít si i tak na tom všem něco hezkého.

Nemůžete společné trénovat, závody se odkládají. Jak se udržujete v kondici?

Tak, jako odjakživa. Nevnímám rozhodně žádný pokles v udržování mé kondice. Naopak, začala jsem více běhat a cvičit domácí workouty podle YouTube. Na to ale musí být nálada. Občas si zajdu do naší tělocvičny, kde máme k dispozici skvělé vybavení včetně osy na silový trénink. Když je hodně nasněženo, využívám běžky. Těch si užívám mezi zkouškami plnými doušky.

Co by vás mělo čekat v letošním roce?

Na rok 2021 jsem upřímně hodně zvědavá. Vše bude záležet na vývoji celé situace. Pokud by se začalo okolo března, byly by to národní poháry. Se zahraničím bohužel moc nepočítáme. Přípravné soustředění v srpnu snad proběhne a takový řádný start očekáváme snad až v září. Budou další kola národních pohárů, měly by se konat i evropské a světové soutěže právě v zahraničí, kam bychom chtěli zavítat. Budu opravdu doufat v brzký návrat do zajetých kolejí.

Jak už jste zmínila, tak studujete vysokou školu. Můžete prozradit víc?

Škola je teď pro mě naprostá priorita. Vím, že jsem si správně zvolila obor a že mě to naplňuje a vidím v tom smysl. Proto je pak učení poloviční práce. Covidová situace studentům obecně nic neulehčila. O hodiny praktických předmětů, jako je atletika, gymnastika a plavání jsme přišli a nebyla od učitelů žádná možnost nějakého vedení. Naštěstí nám projevili laskavost a nechají nám plnit tyto praktické předměty až do září. Celkově se to tím pádem vše nabalí a nebude rozhodně jednoduché vše zvládnout. Ale věřím, že pokud k tomu budu mít přístup jako doposud, vše bude probíhat bez zbytečně velkých stresů. Je důležité nepanikařit a snažit se věci vyřešit, pokud možno v klidu.

Našla jste si v koronavirové době nějakého nového koníčka?

Novým koníčkem bych to nenazvala, ale začali jsme se pravidelněji chodit otužovat. Také vnímám častější návštěvy přírody. Nikdy jsem nebyla vyloženě studijní typ, ale dá se říct, že jsem na učení získala úplně jiný pohled a baví mě. Občas jsem měla takové záchvěvy naučit se třeba na nějaký hudební nástroj, ale z toho vždy rychle sešlo. Raději jsem svou soustředěnost a nevybitou energii vložila jak jinak než do sportu.