Po úvodní dvoudenní náročné kvalifikace se v hlavní soutěži dvouhry představí přední české světové juniorky v čela s aktuálně 139. hráčkou světového žebříčku WTA sedmnáctiletou Lindou Noskovou a s její vrstevnicí, čerstvou vítězkou juniorky na Roland Garros v Paříži Lucií Havlíčkovou. Ta podle turnajového ředitele Ronalda Wawrečky obdržela do České Lípy volnou kartu, stejně jako další čtyři mladé české juniorské reprezentantky. Na kurtech u Ploučnice se v hlavním turnaji představí i Havlíčkové partnerka z vítězného juniorského páru na francouzském grandslamu šestnáctiletá Sara Bejlek a její vrstevnice Nikola Bartůňková, další semifinalistka pařížské dvouhry a finalistka čtyřhry. Jistotu startu v hlavní soutěži mají na Mácha Lake Open i zkušenější Tereza Smitková, bývalá osmifinalistka Wimbledonu a Jesika Malečková. Volné karty vedle Havlíčkové obdržely další talentované Češky Barbora Palicová, Dominika Šalková, Linda Klimovičová a Karolina Vlčková.



České tenistky čekají v České Lípě souboje se zahraniční konkurencí z 20 zemí tří kontinentů. Jedničkou českolipského turnaje bude Panna Udvardyová z Maďarska, 90. hráčka světa. Mezi nasazenými dále budou vedle loňské české semifinalistky Lindy Noskové přední Jihoameričanka Renate Zarazuová z Mexika, 163. hráčka žebříčku WTA, Despine Papamichailova, řecká dvojka za Marií Sakkariovou nebo reprezentantka Slovenska v B. J. King cupu Rebecca Šramková, finalistka ze Starých Splavů z roku 2018.



Ze zámoří budou v České Lípě startovat tenistky z Austrálie, Argentiny, Brazílie, USA a Mexika. Letos poprvé může v Mácha Lake Open startovat v hlavní soutěži dvouhry 48 tenistek, o 16 více než v minulých ročnících. Ve čtyřhře se představí 16 párů. Vítězka dvouhry obdrží 120 bodů do světového žebříčku WTA. Do listiny vítězek posledních ročníků se dvakrát zapsala současná česká jednička Barbora Krejčíková, slovenská reprezentantka Anna Karolina Schmiedlová a loni čínská tenistka Čengová, letošní osmifinalistka na Roland Garros v Paříži.



V mezinárodní kvalifikaci o osm míst do hlavní soutěže se v České Lípě od 12. června představí v mezinárodní konkurenci další nadějné české juniorky Julie Štruplová z Jablonce, Amélie Šmejkalová, Lucie Urbanová a vítězka tento týden v Doksech probíhajícího turnaje dorostenek kategorie A. Mácha Lake Open Junior. Ambasadory turnaje Mácha Lake Open jsou vítězové grandslamových čtyřher, bývalí úspěšní reprezentanti sourozenci Helena a Cyril Sukovi.