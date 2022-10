„Kvůli mírnému dešti to sice nebylo tak příjemné, jako minule za sluníčka. Běželo se mi ale velmi dobře, nikdo se na mě nelepil zezadu, držel jsem si své tempo,“ popisuje průběh vítěz. „Mám rád chladno, ale když prší, je to trochu náročnější. Blbě se volí běžecké boty. Já měl silniční, protože toho asfaltu tam bylo přece jen více. Při seběhu jsem si musel dávat pozor,“ dodává Pavlišta. „Bylo to hodně těžké, hlavně psychicky. Věděl jsem, že je soupeř těsně za mnou a já nechtěl ztratit druhé místo,“ vypráví druhý Jakub Stejskal.

Liberec Nature Run 2022Zdroj: Jana Ryantová

Mezi ženami na dlouhé trase byla nejrychlejší Tereza Novotná (1:35:41). Její čas stačil v celkovém pořadí na 19. místo. Druhou ženou v cíli byla Lucie Pavlištová (1:39:12) a o pět minut později protla pásku třetí Zuzana Kotěšovcová (1:44:23).

Na kratší trase o délce 12 kilometrů běžci nastoupali solidních 270 metrů a nebyli připraveni o ostré stoupání kolem žulového lomu. I vítěž kratší trasy obhajoval loňské vítězství. Stal se jím Jáchym Kovář (41:07). Na druhém místě doběhl Janis Mach (43:41) a třetí v cíli byl Ladislav Šulc (44:47). „Běželo se mi relativně dobře, protože po dvou kilometrech jsem byl sám a mohl si korigovat tempo,“ říká vítěz Jáchym Kovář.

Mezi ženami byla nejrychlejší teprve dvacetiletá všestranná atletka z Turnova Jana Pekařová (48:59). Jana je současně v širším výběru reprezentace v orientačním běhu a letos v srpnu se umístila na třetím místě na Mistrovství světa ve skyrunningu ve své věkové kategorii. V těsném závěsu za Pekařovou doběhla Barbora Zoubková (49:15) a třetí příčku obsadila Laura Matulová (52:14). Všechny tři ženy se v celkovém pořadí vešly do první dvacítky. „Bylo to hodně náročné, dost kluzké. Bála jsem se, abych se nezranila. Počasí bylo příjemné, protože jsem se nemusela ani občerstvovat,“ popisuje Pekařová v cíli.

Asi 700 rodičů s dětmi se zůčastnilo také rodinného běhu v centru města. „To nás velice těší, že se podařilo. Měli jsme více účastníků než vloni, kdy bylo mnohem lepší počasí. Ukazuje se, že mnoho rodin s dětmi mají čím dál větší zájem se těchto akcí zúčastnit,“ říká Carlo Capalbo, ředitel organizačního výboru z RunCzech.