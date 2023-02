Česká Lípa má i přes dvě porážky k dobru na Domažlice jedenáctibodový náskok. Druhý tým tabulky má ale stále o dva odehrané zápasy méně. „Bohužel jsme měli opravdu velmi úzkou sestavu. Na střídání byl jeden blokař. Takže jsme ani nemohlo reagovat na špatný vývoj, museli jsme si to na hřišti vytrpět až do konce. Nedařilo se nám v obraně, na příjmu, v útoku, na bloku. Prostě nic. Soupeř na nás byl výborně připravený a dle svých slov odehrál nejlepší zápasy celé sezony,“ hodnotil vše zklamaný Jan Charousek, hrající trenér Lokomotivy.

První zápas byl jako na houpačce. Domažlice šli do dvousetového vedení, Lípa ale zabrala a dokázala vyrovnat. „Věřili jsme si i na poslední sadu, bohužel jsme tam předvedli hromadu individuálních chyb, které byly osudné,“ zakroutil hlavou.

Tohle nevymyslíš! Špatné postavení hráčů přineslo výhru v rozhodujícím setu

Druhou bitvu Lokotka prohrála dokonce 0:3. I když průběh prvních dvou setů byl trochu jiný. „V obou setech jsme vedli, ale bohužel jsme nezvládli koncovku. To nás zlomilo a ve třetím už kralovaly Domažlice,“ přiznal.

Kromě dvou porážek, přichází pro Lokotku další komplikace. Právě Jan Charousek musel podstoupit operaci a do konce sezony bude chybět. „Mrzí mě to, ale zdraví je přednější. Bude to ztráta jak na hráčském, tak trenérském poli. Teď mě zastoupí Honza Javůrek, uvidíme, jak na tom potom budu. Situaci jsme si trochu zkomplikovali, ovšem stále máme vše ve svých rukou, navíc máme dobrý los. Ale body se budou počítat až na konci,“ dodal na závěr.

Už v sobotu 18. února hostí Česká Lípa (10.00 a 13.00) Netolice.

Tabulka: 1. Česká Lípa 28/72, 2. Domažlice 26/61, 3. Malá Skála 26/47, 4. Karlovarsko B 26/39, 5. Mnichovo Hradiště 30/38, 6. Netolice 26/37, 7. Příbram B, 8. Prosek Praha 26/26, 9. Kladno B 24/24, 10. Sokolov 28/17.