Česká Lípa - Důležitý dvojzápas v rámci II. ligy čeká dnes na hráče českolipské Lokomotivy.

Poživil smečuje přes bloky hostí. | Foto: Deník

Ti v domácím prostředí hostí svojí jmenovkyni z Liberce, která je v průběžné tabulce na posledním desátém místě. Ovšem pozor! Vzhledem k tomu, že letos je tabulka soutěže velice vyrovnaná (rozdíl mezi posledním Libercem a pátou Č. Lípou je pouhé tři body), lze očekávat dramatickou podívanou.

„Obzvlášť když se soupeř během přestávky hodně posílil,“ říká českolipský trenér Konstantin Chocholouš. Má pravdu: tým zpod Ještědu posílili dva bývalí extraligoví hráči Daniel Matoška a Roman Vodvárka a také Zděnek Šolc (VK Karbo Benátky n. J.).

Liberečané svou sílu prokázali už před týdnem, kdy porazili Mladou Boleslav dvakrát 3:1 a dali tak jasně najevo, že pouze na záchranářské práce nemyslí.

„Ano, bude to těžký soupeř, ale já pevně věřím, že si s ním naši kluci poradí. Pokud bychom totiž oba sobotní duely vyhrály, odskočíme od Liberce na pět bodů, což by nám pomohlo hlavně psychicky,“ míní trenér Chocholuš.

Českolipští nastoupí kompletní, včetně libera Miroslava Pavlíčka, který měl v týdnu horečky. „Míra už ve čtvrtek trénoval, ale vzhledem k tomu, že ho čekají čtyři zápasy v jeden den, protože před námi ještě hrají ligoví junioři, uvidí se, jak na tom bude. Rozhodně je to platný hráče pro oba naše týmy,“ chválí osmnáctiletého hráče kouč.

Úvodní utkání mužů začíná v hale u Kauflandu v 11 hodin, druhý zápas odstartuje v 15.00. Předzápasy obstarají junioři Lokomotivy proti Ervěnicím (9.00 a 13.00).

Předpokládaná sestavy Č. Lípy: Pekárek, Čibera, Javůrek, Poživil, Macháček, Janoušek, libero: Pavlíček.