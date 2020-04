Volejbalový klub TJ Lokomotiva Česká Lípa má za sebou povedenou sezónu. Tým mužů odehrál dvaatřicet zápasů a prohrál jen tři z nich. Hrající trenér Jan Javůrek má z ročníku 2019-2020 pozitivní pocity. „Uplynulá sezóna byla po sportovní i výsledkové stránce nejlepší za poslední roky. Sezóna byla zdařilá, bohužel jsme ji nedohráli do konce, což mě velmi mrzí. Mohl to být první ročník, ve kterém jsme naší skupinu ve druhé lize vyhráli. Oficiálními vítězi nejsme, protože byla soutěž čtyři kola před koncem zrušena,“ sdělil Javůrek.

Tou dobou měli českolipští v tabulce pohodlný náskok 23 bodů, tým se pomalu připravoval na baráž. „Pokud bychom dali v posledních zápasech možnost hráčům z lavičky nebo dorostencům, a prohráli je, na našem postavení v tabulce by se nic nezměnilo. Věděli jsme, že nás čeká baráž. Kdybychom ji zvládli, byla by to třešnička na dortu,“ uvažuje Javůrek. Prolínací soutěž měli hrát vítězové tří skupin druhé ligy a nejhorší tým z první ligy. Z těchto čtyři týmů by do první ligy postoupily dva nejlepší.

Kvůli pandemii nového typu koronaviru se soutěž nedohrála. Právo postoupit do vyšší ligy získala Česká Lípa, Plzeň a Holubice. Pokud by všechny kluby této možnosti využily, zvýšil by se počet členů první ligy ze 13 na 16. „Mužstvo, které by se přes dlouhodobou část dostalo do play-off, v němž by vypadlo v prvním kole, by se sezónou končilo v polovině ledna. To mi přijde velmi brzo. Díky rozšíření se dlouhodobá část může hrát o něco déle, řekněme do března nebo půlky dubna,“ sdělil Javůrek.

BOJUJÍ S ČASEM I FINANCEMI

Českolipští volejbalisté přihlášku do první ligy zatím nepodali. Členové mužského týmu se shodli, že by vyšší soutěž rádi hráli, ale je nutné zajistit sezónu po stránce financí. Podle Jana Javůrka se adekvátní rozpočet pro první ligu pohybuje mezi 400 až 500 tisíci korunami. Klub tedy v současné nelehké době zjišťuje, zda by se mu potřebné peníze podařilo sehnat. „Ve druhé polovině května bychom od města měli oficiálně dostat informaci, zda nám poskytne dotaci a v jaké výši. Právě do konce května musíme podat také přihlášku do ligy. Musíme tedy tyto termíny dobře sladit. Uvidíme, zda nám svaz povolí nějakou, řekněme, vyčkávací taktiku kvůli financím. Na devadesát procent přihlášku podáme, ale musíme mít sezónu zajištěnou finančně. Hráči postoupit chtějí, ale bez navýšení rozpočtu do nepůjde.“

ČEKÁ JE ODLIŠNÁ ROLE

V minulé sezóně prohrála Lokomotiva jen tři zápasy, soupeře přehrávala a v tabulce měla pohodlný náskok. V prvoligové konkurenci by byla její role odlišná. „Byli bychom v situaci, kdy každý vyhraný zápas by byl pro nás velký úspěch. To je věc, na kterou se těšíme. Budeme tvrdě bojovat v každém zápase. Ve druhé lize někteří soupeři nehráli dobře a my jsme se přizpůsobili jejich hře, to se nám ve vyšší soutěži nestane,“ hledal hlavní rozdíly mezi ligami Javůrek.

Hráčský kádr by před sezónou 2020-2021 neměl projít výraznějšími změnami. Klub pokračuje v nastaveném trendu, dává prostor českolipským odchovancům, kteří mají k městě a regionu vztah. Díky neměnnému složení může kouč Jan Javůrek se svými svěřenci pracovat dlouhodobě a koncepčně. „Všem hráčům, kteří postup vybojovali, chceme dát možnost v první lize. Změn v kádru chceme dělat co nejméně.“

KDE BUDOU HRÁT?

Jednou z podmínek pro působení v první lize je hrát zápasy v hale, která má určité parametry. Volejbalisté by tedy nemohli hrát v Zákupech, ale v moderní velké hale, která je v České Lípě. Problém je však s vytížeností tohoto sportoviště. „V České Lípě je více sportovních klubů, kteří musí nebo chtějí v této hale hrát. Například futsalisté nebo florbalisté hrají nejvyšší soutěže. Tato hala má lepší zázemí pro hráče i fanoušky. Zjednodušeně řečeno, zájemců o halu je více než její kapacita zvládne,“ sdělil Javůrek.

Následovat budou jednání mezi sportovními kluby, které toto sportoviště využívají a zkusí najít nejvhodnější řešení pro všechny. „Jednou z možností je také to, že bychom volejbalový svaz požádali o výjimku, ale to ještě předbíhám,“ dodal na závěr Javůrek.

Zhruba za měsíc by už mělo být jasné, zda bude hrát TJ Lokomotiva Česká Lípa druhou nebo první volejbalovou ligu.