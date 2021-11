V tabulce drží čtvrté místo se stejným bodovým ziskem jako třetí ČZU Praha. „Jsem s víkendem spokojený. Proti Liberci jsme chtěli vyhrát, byla to prakticky povinnost. Výsledek vypadá jasně, ale rozhodovaly dva, tři míče. Bylo to pak psychické náročné, ale výhru máme,“ podotkl Jan Javůrek, kouč Lokomotivy.

Proti favorizovaným Benátkám dala Česká Lípa do hry úplně všechno. „Bohužel jsme nastoupili bez zraněných blokařů Jana Jedlinka a Pavla Peníška. Šanci tak dostal mladičký Dan Hůla, pro kterého to byla prvoligová premiéra. Myslím si, že jsme Benátky zaskočili a první set vyhráli. Mohli jsme vyhrát i druhý, ale nezvládla se koncovka. Pak si to soupeř pohlídal. Celkově to byl ale velmi pohledný zápas. Benátky jsou plně profesionální tým, my jsme svou kůži nedali lacino,“ hodnotil Javůrek druhý zápas.

Do konce první fáze soutěže sehraje Česká Lípa ještě jeden duel, kdy doma hostí Hradec Králové. „Pokusíme se ještě zabojovat o třetí místo, které by mohlo být vstupenkou do skupiny, kde se bude bojovat o play-off. Pokud se to nepovede, budeme hrát druhou skupinu, kde se budeme rvát o záchranu v soutěži. To je náš prvotní cíl, udržet v České Lípy první ligu,“ dodal Jan Javůrek.

Dukla Liberec B - Lokomotiva Česká Lípa 0:3 (-19, -25, -24)

Sestava: Charousek, Beneš, Rataj, German, Basl, Jedlink, Lukáš. Střídali: Beránek, Kuncíř, Peníška, O.Beneš, T. Kuncíř.

Lokomotiva Česká Lípa - Benátky nad Jizerou 1:3 (17,-24,-16,-18)

Sestava: J. Charousek, M. Beneš, J. Rataj, A. Beránek, F. Basl, D. Hůla, O. Beneš. Střídali: T. German, T. Kuncíř, V. Lukáš.