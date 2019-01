Železný Brod - Výhru a porážku si přivezli druholigoví volejbalisté Lokomotivy Č. Lípa z palubovky Železného Brodu, kde se hrálo 11.a 12.kolo soutěže.

V útoku se českolipským volejbalistům už tradičně daří. | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Hosté první zápas vyhráli 3:1, ale v tom odpoledním, po lítém boji, trvajícím 127 minut, odešli z palubovky poraženi těsným poměrem 2:3.

„V poslední době se nám v těch druhých utkáních nějak nedaří. Už jsme jich takto prohráli čtyři,“ pokyvuje hlavou trenér České Lípy Konstantin Chocholouš a na poznámku sportovního redaktora, že by měli jeho svěřenci o pauze asi obědvat menší sousta jídla, vtipně zareaguje: „Asi ano, a dávat si taky méně piv,“ usměje se.

Železný Brod – LOKO 1:3 (23,–19,–19,–13)

(hráno 95 minut)

Než se hosté rozkoukali, prohrávali o pět bodů. „Vypadalo to s námi špatně. Ale pak jsme se pomalu rozehrávali a v polovině setu náskok domácích srovnali. Koncovku jsme však nezvládli a první set těsně prohráli.“ Zlepšení ve hře Lokomotivy přišlo v následujících dějstvích. Díky tvrdému útoku a kvalitním obranné hře na síti bylo postupem času jisté, kdo je pánem na palubovce. „Naše bloky byly prostě vynikající a domácí smečaři jako kdyby smečovali proti tvrdé zdi. Prostě čím větší rána, tím rychleji se vracely míče zpátky,“ těšilo kouče Chocholuše. Hosté po sérii osmi bloků za sebou získali až dvanáctibodové vedení a zápas dovedli do vítězného konce.

Sestava: Javůrek, Poživil, Jabor, Macháček, Janoušek, Pekárek, střídali: Mašek, Čibera

Železný Brod – LOKO 3:2 (21,–31,–20,29,7)

(hráno 127 minut!)

Domácím mužstvo proti dopolednímu zápasu udělalo několik změn v sestavě a bojovalo o každý míč, naopak Českolipští se těžko prosazovali v útoku, a tak se Ž. Brod ujal vedení 1:0. Začátek druhého setu patřil hostům, kteří se vrátili k výborné hře z 1. utkání a rychle se ujali vedení 12:4. Hostitelé se ovšem nevzdali a díky soupeřovým nepřesnostem náskok srovnali a v koncovce měli dokonce čtyři setboly. „My jsme však byli přesnější a set jsme vyhráli, stejně jako ten třetí, který byl jinak velmi vyrovnaný,“ přiznal K. Chocholouš. Kvalitní výkony obou týmů vyvrcholily v následujícím setu, v němž měli o něco více navrch Železnobrodští, a zvláště pak, když šli do vedení na 23:20. Č. Lípa ovšem bojovností a několika výbornými zákroky v poli nejen srovnala, ale dokonce měli dva setboly. Ty však neproměnila a set nakonec ztratila, takže rozhodnout musel tie-break. V něm podle českolipského trenéra za stavu 5:5 udělal rozhodčí dvě hrubé chyby. „Obrátil proti nám jasné míče, což ovlivnilo další vývoj utkání. Nikdy se na rozhodčí nevymlouvám, ale to co předvedli tentokrát… Škoda mluvit. Když budu věřit, že to nebyl z jejich strany úmysl náš poškodit, tak se jim ty zápasy vůbec nepovedly. Naše kluky ale musím pochválit zejména za výborné bloky. V ostatních činnostech se tolik nedařilo, ale bojovali jsme, což musím ocenit,“ zakončil své hodnocení trenér Lokomotivy. Ta v sobotu v domácí hale přivítá rezervu Příbrami. „Stejně jako v předchozích dvou sezonách, tak i letos je hodně silná. Pokud ale podáme bojovný výkon jako v Brodě, mohli bychom sobotního favorita trošičku potrápit,“ myslí si Konstantin Chocholouš.

Sestava: Javůrek, Poživil, Mašek, Macháček, Bajer, Pekárek, střídali : Čibera, Jabor, Janoušek.