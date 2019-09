Nedávno absolvovali 2 222 km na kole. „Nejtěžší terény handy cyklo maratonu jeli naši členové na skládacích kolech už po šesté. Skládačkám jsme zůstali věrní proto, že jejich krédem není si věci ulehčovat, ale právě naopak,“ vysvětlil jeden členů týmu Filip Štupl. A zdůraznil, že se jednalo o závod, který propojuje lidi zdravé a handicapované.

UDÝCHÁTE TŘI STA METRŮ?

Akci s podobnou myšlenou připravili na sobotu 21. září. Koná se na jablonecké sjezdovce Dobrá Voda. Veřejnost se může přijít nejen podívat, ale hlavně se akce zúčastnit. Běh s názvem Up Hill Run Dobrá Voda, je určený každému. „Jedná se o výběh sjezdovky Dobrá Voda. Akce je spojená tentokrát se smrtelným, nevyléčitelným onemocněním nazvaným cystická fibróza. Pacientům s touto diagnózou se velmi špatně dýchá. A ten, kdo si vyběhne Dobrou Vodu, se alespoň na chvíli bude cítit stejně. Nahoře se mu bude taky ztěžka dýchat,“ vysvětlil motto této akce Filip Štupl.

CO ČEKÁ ÚČASTNÍKY?

Up Hill Run Dobrá Voda je závod smíšených dvojic a smíšených čtyřčlenných štafet v běhu do vrchu. „Tak, jako vloni, zařazujeme do závodu kategorii dvojic „handy + nehandy“ a zveme proto k registraci i vozíčkáře s doprovodem, pro které jsme připravili trať v délce padesáti metrů po zpevněném úseku sjezdovky,“ informoval Filip Štupl.

JAKÝ JE HLAVNÍ ZÁVOD

Závodníci budou rozdělení do jednotlivých vln podle startovních čísel. Startovní číslo má vždy jen jeden z dvojice. U týmových štafet jeden ze čtveřice. „Podle počtu přihlášených bude naplněný i počet účastníků v jedné vlně. Start první vlny bude ve 14 hodin. Časomíra se spustí při odstartování dvojice nebo týmové štafety a vypne se při proběhnutí posledního člena z dvojice nebo týmu cílem,“ popsal hlavní část charitativního běhu Filip Štupl. Přesná pravidla má i dětský závod. Ten bude podle kategorie na tratích o délce 80 a 160 metrů a děti vyběhnou hromadně.

BĚH PODPOŘÍ LÉČBU

„Pojďme chytit druhý dech a vyběhnout sjezdovku až na vrchol. Její délka je 310 metrů. Po ukončení závodu se můžete spolu s námi zúčastnit předání finančního šeku patronovi Kryštofovi Hausovi a Klubu nemocných cystickou fibrózou finanční šek. Poběžíme pro dobrou věc,“ vzkazují pořadatelé.

PROGRAM:

od 11 do 13 registrace závodníků

14 h. start první vlny

14,10 start druhé vlny

14,20 start třetí vlny

14,30 start čtvrté vlny

14,40 start handy+nehandy vlny

14,50 dětský závod

15 h. dětské štafety

15,30 vyhl. výsledků

Závod dobrých dvojic

Závod dobrých štafet

Závod dobrých dětí