Anketa Nejúspěšnější sportovec Českolipska za rok 2018 zná nominované sportovce a týmy. Dlouhý seznam jmen a sportovních úspěchů svědčí o tom, že sportovci z regionu mají za sebou dobrý rok.

A kdo se bude ucházet o nejvyšší příčky v jednotlivých kategoriích za rok 2018?

DOSPĚLÍ – JEDNOTLIVCI

Bogar Kryštof (OK Jiskra Nový Bor, MTB)

MS Rakousko: 1. místo – klasická trať, 3. místo – štafeta, 3. místo – sprint, 5. místo – krátká trať, ME Maďarsko: 1. místo – krátká trať, 1. místo – smíšené štafety, Světový pohár: celkově 1. místo, MČR: 1. místo – klasická trať, 1. místo – sprint, 1. místo – štafety, obhajuje titul nejlepšího sportovce okresu z roku 2017.

Capouch Josef (SK Metalpower Nový Bor, silový trojboj)

Profesionální hasič, zvedl na mezinárodním mistrovství ČR v disciplíně mrtvý tah 300 kg v kategorii junioři do 110 kg, čímž vyhrál první místo ve své kategorii a zároveň se umístil na prvním místě i v absolutním pořadí.

Čížek Pavel (Powerlifting Kamenický Šenov, silový trojboj)

Policista, juniorský mistr světa federace WUAP ve váhové kategorii do 90 kg v disciplíně benchpress díky výkonu 200 kg. V absolutním pořadí v kategorii junior + teenager, obsadil 3. místo.

Fichtner Tomáš (FC Démoni Česká Lípa, futsal)

Opora Démonů byla v loňské sezoně nejproduktivnějším hráčem týmů, když v 21 zápasech nasázela 17 gólů a přidala 8 asistencí.

Hubená Šárka (SSK Manušice, sportovní střelba)

2. místo MČR VzPu 40 ženy – družstva, 2. místo MČR SM 60 ženy – družstva, 3. místo MČR SM 3x40 ženy – družstva – LBC kraj.

Chocová Petra (PK Česká Lípa, plavání)

Reprezentantka ČR, rekordmanka ČR 50 a 100 m prsa (bazén 25 i 50 m), mistryně ČR 50 m prsa (letní MČR Praha a zimní MČR Plzeň), vítězka Českého poháru v plavání pro rok 2018 (dlouhodobá soutěž), ME Glasgow (Anglie – bazén 50 m) – 30. místo 50 m prsa, MS Hangzhou (Čína – bazén 25 m) – 12. místo (SF 50 m prsa), 7. místo štafeta 4x50 PZ (2x překonaný rekord ČR v rozplavbách a ve finále), ME masters Kranj (Slovinsko – bazén 50 m) – mistryně Evropy 50 a 200 m prsa, 3. místo 50 m volný způsob, zaplavala světový rekord 50 m prsa, Světový pohár v Eindhovenu (Nizozemí) – 6. místo 50 m prsa.

Košírová Karin (SPORT RELAX Znamenáček, karate)

Reprezentantka, 2. místo mistrovství Evropy tým, 6. místo mistrovství Evropy individual, 1. místo v kata ženy Národní pohár.

Kučerová Miroslava (SSK Manušice, sportovní střelba)

2. místo MČR SM 60 ženy – družstva.

Ludvík Vojtěch (TJ Stadion Nový Bor, MTBO)

MS Rakousko: 3. místo – štafety, 4. místo – sprint, 6. místo – klasická trať, 8. místo – krátká trať . ME Maďarsko: 1. místo – klasická trať, 1. místo – smíšené štafety, 4. místo – krátká trať. Světový pohár: celkově 2. Místo. Vítěz Českého poháru.

Mertlík Evžen (SSK Manušice, sportovní střelba)

2. místo MČR – historických zbraní – vojenská pistole, 1. místo Liga ČR – historických zbraní – vojenská pistole.

Pavlasová Božena (SPORT RELAX Znamenáček, karate)

1. místo kata master na Grand Prix Hradec Králové, 1. místo kata master na Prague open, 1. místo kata master na mistrovství ČR FSKA, 3. místo kata Bohemia open, 2. místo kata Cuprum Cup.

Petr Ondřej (Nový Bor, terénní triatlon, XTERRA)

Vicemistr světa 2018 v XTERRA na Hawaii, mistr Evropy 2018 v XTERRA, vicemistr ČR 2018 v cross triathlonu, 2. místo v celkovém pořadí ČP 2018 cross triathlonu, 3. místo na akademickém MČR v běhu

Pomeisl Antonín (SSK Manušice, sportovní střelba)

2. místo Liga ČR – historických zbraní – puška na 100 m.

Samek Ondřej (SPORT RELAX Znamenáček, karate)

Reprezentant, vicemistr světa WTKA kata senior open, vicemistr světa WTKA kata senior all styles.

Seifert Lukáš (SK Metalpower Nový Bor, silový trojboj)

Absolutní výhra (napříč kategoriemi) na mezinárodním mistrovství České republiky v silovém trojboji a následně absolutní výhra na mistrovství Evropy v silovém trojboji, které se konalo v Polsku.

Slaný Štěpán (FBC Česká Lípa, florbal)

Lídr superligového týmu FBC Česká Lípa, nejproduktivnější obránce nejvyšší soutěže.

Širlová Michaela (SSK Manušice, sportovní střelba)

2. místo MČR VzPu 40 ženy – družstva, 2. místo MČR SM 60 ženy – družstva, 3. místo MČR SM 3x40 ženy – družstva – LBC kraj.

Věchet Radim (FK Stráž pod Ralskem, fotbal)

Ofenzivní opora Stráže vstřelila za podzimní sezonu 26 gólů v I. A třídě a nasázela pět hattricků, z toho čtyři za sebou. Díky jeho gólům Stráž obsadila na podzim 2. místo.

DOSPĚLÍ – KOLEKTIVY

FBC Česká Lípa (florbal)

Účastník nejvyšší české soutěže mužů Tipsport Superligy

FC Démoni Česká Lípa (futsal)

Účastník nejvyšší české soutěže, v loňské sezoně mu těsně unikl postup do nejlepší osmičky pro play-off.

Klub biatlonu Manušice-Kamenický Šenov (biatlon)

Členové klubu jsou několinásobnými medailisty v celostátním a regionálním žebříčku, v celostátním žebříčku se umístili na 11 místě.

Pleva Zdeněk a Karbanová Romana (Česká Lípa, sportovní tanec)

Taneční pár z České Lípy a Nového Boru poráží v seniorské kategorii III i mladší páry z kat. I či II. Za rok se dokázali protančit z tř. D až do tř. B ve standardních tancích a v latinsko-americ-kých tancích z tř. D do tř. C. Zúčastňují se soutěží po celé ČR a získávají výborná umístění. Ve standardních tancích: 4x1. místo, 2x2. místo a 3x3. místo. V LAT: 1x1. místo, 3x2. místo a 1x3. místo.

Rytmic Česká Lípa senior (mažoretkový sport)

4x 1. místo WORLD CUP, 2x 3. místo WORLD CUP Chorvatsko, dvojnásobné I. vicemistryně a II. vicemistryně ČR, 27x zlato, 17x stříbro, 10x bronz.

SSK Manušice I (sportovní střelba)

Tým ve složení Širlová, Hubená, Kailová obsadil 2. místo MČR VzPu 40 ženy.

SSK Manušice II (sportovní střelba)

Tým ve složení Širlová, Hubená, Kučerová skončil na 2. místě MČR SM 60 ženy.

MLÁDEŽ – JEDNOTLIVCI

Bartošová Barbora (PK Česká Lípa, plavání)

MČR Nový Jičín – 8. místo 200 m motýlek, 9. místo 100 m motýlek.

Bláhová Veronika (PK Česká Lípa, plavání)

MČR Nový Jičín – 4. místo 100 m znak, 6. místo 100 m polohový závod, mnohonásobná přebornice Libereckého kraje.

Brabcová Karolína (SSK Manušice, sportovní střelba)

Reprezentantka, 7. místo YOG kvalifikace – VzPu, 11. místo ME – VzPu juniorky, 5. místo ME – MIX TEAM, 7. místo ME – VzPu – juniorky družstva, 1. místo MČR VzPu 40 – dorostenky, 2. místo GP Wroclaw VzPu MIX TEAM, 1. místo MZ závod olympijských nadějí – SM 60 – družstva , 3. místo MČR SM-60 – juniorky – družstva.

Bílek Ondřej (SSK Manušice, sportovní střelba)

1. místo MČR – SM 3x20 – dorost, 2. místo finále ČPTM VzPu 40 – dorost, 3.místo finále ČPTM SM 60 – dorost, 2. místo MČR VzPu 40 ml. dorost – družstva, 2. místo MČR SM 3x20 dorost – družstva.

Helikar Jan (SSK Manušice, sportovní střelba)

2. místo MČR VzPu 40 ml. dorost – družstva, 2. místo MČR SM 3x20 dorost – družstva.

Choma Ondřej (TJ Lokomotiva Česká Lípa, stolní tenis)

Nejlepší hráč žebříčku Libereckého kraje v kategorii nejmladších žáků. 10letý Ondřej vyhrál krajské bodovací turnaje v Liberci a Kamenickém Šenově. Je i pravidelný účastník soustředění pro nejlepší hráče našeho kraje. V letošním roce se pod vedením trenérů A. Bayera a Vl. Milaty velmi zlepšil a nastupuje už i v soutěžích dospělých. Ondřej Choma je v současnosti největší talent českolipského stolního tenisu.

Jantačová Adéla (Rytmic Česká Lípa, mažoretkový sport)

2. místo WORLD CUP Chorvatsko, za rok 2018 vybojovala 1. místo – 3x, 2. místo – 4x.

Kailová Michaela (SSK Manušice, sportovní střelba)

Reprezentantka, 2. místo MČR VzPu 40 ženy – družstva.

Kašparová Anna (Rytmic Česká Lípa, mažoretkový sport)

2. místo WORLD CUP Chorvatsko, za rok 2018 vybojovala 1. místo – 2x, 2. místo – 1x, 3. místo – 1x.

Kavalír David (SPORT RELAX Znamenáček, karate)

Reprezentantka v olympijském karate, mistr světa WTKA kata junior (hnědý – černý pás), mistr světa WTKA kata junior Open, mistr světa WTKA Kumite /zápas/ junioři -75 kg, Arawaza Cup Německo – 3. místo kumite -75 kg, Leipzig open – 1. místo kata U21, 2. místo kata senior.

Kořínková Anna (Rytmic Česká Lípa, mažoretkový sport)

1. místo WORLD CUP Chorvatsko, za rok 2018 vybojovala 1.místo – 2x, 2. místo – 2x, 3. místo – 1x.

Kovář David (SSK Manušice, sportovní střelba)

2. místo MČR mládeže VzPu 30 ml. žáci – družstva.

Ludvík Matyáš (TJ Stadion Nový Bor, MTBO)

MSJ: 1. místo – štafety, 5. místo – klasická trať. MEJ: 2. místo – krátká trať, 3. místo – štafety. MČR: 1. místo – sprint.

Naboichenko Daryna (PK Česká Lípa, plavání)

MČR dorostu Praha – 2. místo 50 a 100 m volný způsob, 3. místo 50 m motýlek, mnohonásobná přebornice Libereckého kraje, v srpnu přestoupila do Ústecké akademie plaveckých sportů, MČR Plzeň – dorost 1. místo 50 m znak, 2. místo 50 a 100 m volný způsob, 50 m motýlek, dospělí 1. místo 50 m znak, 3. místo 50 m volný způsob.

Pekárková Nicol (FBC Česká Lípa, florbal)

Kapitánka české juniorské reprezentace.

Pírek Martin (SSK Manušice, sportovní střelba)

2. místo MČR VzPu 40 ml. dorost – družstva, 2. místo MČR SM 3x20 dorost – družstva.

Prokop Pavel (SSK Manušice, sportovní střelba)

2. místo MČR mládeže VzPu 30 ml. žáci – družstva.

Spilka Jan (FBC Česká Lípa, florbal)

Člen české juniorské reprezentace.

Šinerová Adéla (SPORT RELAX Znamenáček, karate)

Reprezentantka v olympijském karate, mistryně světa WTKA kata juniorky (zelený a fialový pás), mistryně světa WTKA Kata Juniorky Open, mistryně světa WTKA Kata All styles, Arawaza Cup Německo – 1. místo, Leipzig open – 1. místo kata.

Štěpánek Jan (SSK Manušice, sportovní střelba)

3. místo MČR mládeže VzPu 30 ml. žáci, 2. místo MČR mládeže VzPu 30 ml. žáci – družstva.

Znamenáčková Barbora (SPORT RELAX Znamenáček, karate)

Reprezentantka v olympijském karate, mistryně světa WTKA kata juniorky (hnědý a černý pás), mistryně světa WTKA Kumite /zápas/ juniorky +60 kg, vicemistryně světa Kata seniorky Open, 1x zlato, 1x stříbro, 2x bronz a 1x 5. místo na MČR v olympijském karate, 2x2. místo kata na Grand Prix North Bohemia, Arawaza Cup Německo – 3. místo kata.

Zátka Jan (Klub biatlonu Manušice-Kamenický Šenov, biatlon)

Závodník žákovské kategorie, mistr ČR v letním biatlonu v kategorii žáci C, druhé místo v celostátním žebříčku v letním biatlonu, několikanásobný medailista v Českém poháru.

Zátka Josef (Klub biatlonu Manušice-Kamenický Šenov, biatlon)

Závodník dorostenecké kategorie, vítěz celostátního žebříčku ČP v letním biatlonu, mistr ČR v kategorii dorostenec, několikanásobný medailista v českém poháru.

MLÁDEŽ – KOLEKTIVY

Klub biatlonu Manušice-Kamenický Šenov (biatlon)

Klub má v žákovských kategoriích nespočet medailistů z regionálních a celostátních závodů, vicemistry ze štafetových závodů, vítěze celostátních žebříčků a držitele I. výkonnostních tříd. V celostátním žebříčku se umístili na 17. místě.

OK Jiskra Nový Bor (orientační běh)

Žákovské družstvo obsadilo 2. místo v Ještědském poháru družstev žáků 2018 (nejvyšší oblastní soutěž pro žactvo – hodnoceno 18 družstev ve 14 závodech).

Rytmic Česká Lípa kadet (mažoretkový sport)

3x 1. místo WORLD CUP Chorvatsko, Mistryně ČR v duu, 19x zlato, 16x stříbro, 9x bronz.

SPORT RELAX Znamenáček - dívky (karate)

Dívky ve složení Znamenáčková Barbora, Šinerová Adéla – mistryně světa WTKA kata DUO juniorky, mistryně světa WTKA kata TEAM OPEN, 1. místo kata tým na Czech open, 2. místo kata tým na Grand Prix Slovakia.

SPORT RELAX Znamenáček - chlapci (karate)

Chlapci ve složení Minárik David, Sodkherlen Ulziiorshikh a Vavřinčík Jakub – 1. místo Prague open kata tým, 2. místo mistrovství ČR FSKA kata tým.

SSK Manušice - dorostenci (sportovní střelba)

Bílek, Helikar, Pírek – 2. místo MČR VzPu 40 ml. 2. místo MČR SM 3x20.

SSK Manušice - žáci (sportovní střelba)

Štěpánik Jan, Kovář, Prokop Pavel – 2. místo MČR mládeže VzPu 30 ml.

TRENÉR

Bartošová Lenka (FBC Česká Lípa, florbal)

Trenérka elitního mužského týmu, první žena v historii nejvyšších soutěží.

Bayer Aleš (TJ Lokomotiva Česká Lípa, stolní tenis)

Již dvacet let trénuje mládež Lokomotivy Česká Lípa. V minulosti ligový hráč, v současnosti vychovává další talenty stolního tenisu. Mladíci Choma, Gabriel, Rek, Motlík, Pýcha a Kuntoš, to jsou jen někteří z mládeže, které Aleš Bayer třikrát týdně trénuje a o víkendech doprovází na krajské a republikové turnaje.

Brabec Karel (SSK Manušice, sportovní střelba)

Trenér manušických střelců, kterým se poctivě a úspěšně věnuje již dlouhou řadu let. Za jeho přispění a poctivé trenérské práce celého kolektivu trenérů, bylo v manušickém klubu vychováno několik úspěšných sportovních střelců na evropské i světové úrovni.

Chadrabová Lada (Rytmic Česká Lípa, mažoretkový sport)

Již 18 let připravuje své svěřenkyně, které patří mezi špičku ve svém oboru. Úspěšně buduje trenérský tým, který již dosahuje rovnocenných úspěchů. Největší za rok 2018 jsou 2x zlato a 2x bronz na WORLD CUPU v Chorvatsku. I. vicemistryně a II. vicemistryně ČR a mnoho dalších.

Choc Tomáš (PK Česká Lípa, plavání)

Dlouholetý trenér plavání (od roku 1985), který stojí za mnoha úspěchy celé řady českolipských plavců – velké množství žákovských, dorosteneckých a seniorských medailí z MČR, výrazně se podílel na sportovní kariéře Petry Chocové.

Kruliš Karel (FC Démoni Česká Lípa, futsal)

Kouč účastníka nejvyšší soutěže, v poslední sezoně dovedl tým na deváté místo.

Půlkrab Jan (Klub biatlonu Manušice-Kamenický Šenov, biatlon)

Dlouholetý trenér dětí, mládeže a dospělých biatlonového klubu Manušice-Kamenický Šenov, vychoval již několik generací úspěšných závodníků, kteří získali několik mistrovských titulů a další medailová umístění v Českém poháru a mezinárodních závodech v biatlonu. V roce 2018 mu jeho svěřenci vybojovali 18 medailí na závodech Českém poháru, mistrovství ČR a mezinárodních závodech. Honzík a Pepa Zátka vybojovali tituly mistrů ČR ve svých kategoriích.

Znamenáček Pavel (SPORT RALEX Znamenáček, karate)

Bývalý reprezentant ČR, hlavní trenér KARATE KLUBU SPORT RELAX, který letos slaví 25 let, od roku 1998 vozí jeho svěřenci medaile z ME a MS.

VETERÁNI

Bufka Zdeněk (AC Česká Lípa, atletika)

Vytrvalostní běžec vyhrál Volkswagen Maraton Praha v kategorii nad 60 let. MČR veteránů v půlmaratonu – 1. místo v kat., MČR v běhu do vrchu – 1. místo v kat., Prague Park Race – 1. místo v kat., vítěz Běhu Olympijského dne.

Just František (TJ Lokomotiva Česká Lípa, stolní tenis)

68letý veteránský reprezentant. Účastník mistrovství světa v Las Vegas v červnu 2018. Letošní i loňský přeborník České republiky v kategorii 65-70 let. Nejúspěšnější hráč v počtu vítězství mezi všemi veterány ČR od kategorie 40 až 85 let. Vítěz 4 Velkých cen a obhájce nejlepšího hráče v turnaji mistrů, výhra na turnaji v maďarských lázních Harkany – to jsou úspěchy Františka Justa mezi veterány v roce 2018. Nejlepší hráč divizního celku Lokomotivy A v letošní a loňské sezóně, přeborník českolipského okresu v soutěži jednotlivců, druhé místo mezi všemi registrovanými hráči našeho okresu – to je letošní bilance 68letého Františka Justa.

KRAJÁNEK

Bartoníčková Vlasta (Olymp Plzeň, sportovní střelba)

Reprezentantka, 2. místo MČR VzPu 60 – juniorky, 3. místo MČR SM-60 – juniorky – družstva.

Brabcová Aneta (Olymp Plzeň, sportovní střelba)

Reprezentantka, 4. místo MS – SM-60 – ženy – družstva, 1. místo MČR SM 3x40 ženy, 1. místo finále ČP – SM 3 x 40 ženy, 1. místo MČR SM 3 x 40 ženy, 2. místo MČR VzPu 60 – žena, 3. místo MČR SM 60 ženy, 2. místo GP Wroclaw SM 3 x 40 – ženy, 1. místo MČR VzPu 60 – žena – družstva, 1. místo MČR SM 3 x 40 ženy – družstva, 1. místo MČR SM 60 ženy – družstva.

Galabov Jan (Nice Volley-Bal, volejbal)

Reprezentační smečař je českolipským rodákem. V létě 2018 přestoupil z Liberce do francouzského klubu Nice Volley-Ball, se kterým se umístil na devátém místě.

Knejzlík Karel (Slovan Liberec, fotbal)

Odchovanec fotbalového klubu Stráž pod Ralskem je od zimy 2018 zpátky v ligovém Liberci.

Němec Vojtěch (Škoda Plzeň, hokej)

Českolipský rodák a plzeňský útočník na sebe v letošní extraligové sezoně upozornil čtyřmi góly při vítězství 9:2 nad Chomutovem.

HANDICAPOVANÍ

Hurtová Petra (R16 Dexter Team, paracyklistika)

Vítězka Českého poháru handicapovaných cyklistů 2018 již poosmé v řadě, mistryně ČR v MTB cross-country 2018, úřadující mistryně ČR v klasické MTB cyklistice handicapovaných handbike ženy.

SÍŇ SLÁVY

Březina Štěpán (TJ Lokomotiva Česká Lípa, stolní tenis)

Stále aktivní hráč C mužstva. Ve svých 70 letech, jeden z mála stolních tenistů současnosti, který se zapsal mezi nejlepší i v době, kdy Lokomotiva patřila mezi absolutní špičku v našem kraji. Po vojně v Č. Budějovicích, kde se herně velmi zlepšil, byl zařazen na soupisku A mužstva, které hrálo v České Lípě i první ligu. Spolu s Jiřím Reichlem vybojoval i titul přeborníka kraje ve čtyřhře. Za to získal i první výkonnostní třídu, což bylo v minulosti velmi prestižní ocenění. Mimo stále aktivní hry patří mezi nejlepší, nejžádanější a nejoblíbenější rozhodčí v okrese.

Kuba Vratislav (TJ Lokomotiva Česká Lípa, volejbal)

Hráč, vedoucí družstva, kapitán a trenér družstva – muži „D“ tj. družstvo mužů bývalých hráčů krajského přeboru I. a II.tř, jako i hráčů OP. Rovněž několik let byl trenérem družstev mládeže, st. žákyň a žáků. Od roku 1974 je vedoucí a hráč družstva mužů TJ Lokomotiva „D“, s kterým se stal 9x okresním přeborníkem. Je více než 40 let rozhodčím, v současnosti v krajském přeboru. Několikráte se zúčastnil v zimě běhu – Jizerská 50 a stal se jejím jubilantem (40x.) Dožívá se 73 let.

MIMOŘÁDNÝ SPORTOVNÍ VÝKON

Milata Vladimír (TJ Lokomotiva Česká Lípa, stolní tenis)

Divizní hráč A mužstva, letos posílil i B mužstvo v K.P. 2. třídy Libereckého kraje stolních tenistů. Na jeho umění spoléhá celé družstvo. 19 výhrami velmi pomohl družstvu B k druhému místu v tabulce. O to, že to není nic jednoduchého, svědčí odehrání 4 mistrovských utkání za A i B mužstvo během jednoho víkendu a sehrání 17 zápasů. A tak to bude celou sezonu, což je opravdu mimořádný sportovní výkon.