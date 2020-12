Úspěšně vstoupili florbalisté České Lípy do víkendového dvojzápasu. V sobotu ve sportovní hale Jižní Město hráli proti Chodovu. Jako první se v zápase prosadili domácí, ve třetí minutě se z hranice brankoviště dokázal prosadit Marek Vávra. Českolipští měli pomalejší rozjezd, ale v závěru první třetiny už diktovali tempo hry a dokázali vývoj zápasu také otočit. Ondřej Kopič poslal přesnou přihrávku Jiřímu Vlčkovi, který trefil odkrytou část branky. Hosté se dostali do vedení v čase 16:01, po přihrávce před branku pálil přesně Dan Semerád. O osm vteřin později se po rychlé kličce prosadil Ondřej Kopič. Po první třetině vedla Česká Lípa na půdě soupeře 3:1.

DIVOKÁ DRUHÁ TŘETINA



Útočný florbal pokračoval i ve druhé třetině, která přinesla nebývalé množství gólů. Českolipští si drželi náskok až do času 28:47, kdy srovnal na 5:5 Petr Majer. Krátce po polovině zápasu se Chodov dostal podruhé v zápase do vedení, trefil se Martin Koutný. Česká Lípa se dokázala oklepat a rychlými třemi zásahy otočila vývoj zápasu. Nejprve srovnal Tomáš Kadlec, Jaromír Ekl zařídil hostům vedení, které pak ještě navýšil Dan Semrád. Díky jeho brance platil stav zápasu 6:8. Poslední slovo v prostřední dvacetiminutovce si vzali domácí. Marek Vávra 36 vteřin před koncem třetiny snížil na 7:8.



DRAMATICKÁ KONCOVKA UTKÁNÍ



Do třetí třetiny se Česká Lípa přinesla jednobrankové vedení. Tým Davida Derky pokračoval v aktivní hře a držel si vypracovaný náskok. Ve 46. minutě se nechal vyloučit Ondřej Kopič, hrálo se čtyři na čtyři. Následně se vrátil domácí vyloučený hráč a pokračovala zkrácená přesilovka Chodova. Právě v početní výhodě se domácím podařilo vyrovnat, trefil se zkušený Tom Ondrušek. Do prodloužení se tento zápas nedostal. Po několika neúspěšných šancích se naposledy stav utkání změnil v čase 59:34. Po nepřehledné situaci před brankou domácích si míček nešťastně do své sítě srazil Michal Podhráský. Díky tomuto momentu dokázala Česká Lípa naprosto nečekaně vyhrát na půdě Chodova 9:8. Českolipský brankář Lukáš Chyna své spoluhráče podržel, ze 38 střel dokázal chytit rovných 30 pokusů soupeřů.

Chodov - Česká Lípa 8:9 (1:3, 6:5, 1:1)

Branky: 3. Marek Vávra, 26. Petr Majer, 26. Daniel Eremiáš, 28. Petr Majer, 29. Daniel Eremiáš, 32. Martin Koutný, 40. Marek Vávra, 48. Tom Ondrušek – 16. Jiří Vlček, 17. Dan Semerád, 17. Ondřej Kopič, 21. Radek Krajcigr, 27. Radek Krajcigr, 32. Tomáš Kadlec, 34. Jaromír Ekl, 39. Dan Semerád, 60. Michal Podhráský; rozhodčí: Přemysl Bališ – Peter Varga; vyloučení: 2:2; využití: 1:0; zásahy brankářů: Michal Rebro 14 – Lukáš Chyna 30.



Chodov: Michal Rebro (Šimůnek) – T. Vávra, Sýkora, J. Bauer, Podhráský, Strnad – Mikeš, Plíhal, Vošta – M. Vávra, Ondrušek, Řezáč – M. Koutný, Eremiáš, Majer – J. Koutný, Lebeda, Horký – Slunečko.



Česká Lípa: Chyna (Dvořák) – Kadlec, Pastor, Slaný, Štěrba – Jireček, Dzierža, Stárek – Kouba, Kopič, Jirsa – Semerád, Krajcigr, Vybíral – Vlček, Ekl, Studený – Trčka, Fuchsig.