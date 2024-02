„Je to skvělé, ale nemáme ještě vyhráno. Teď nás čekají dva extrémně důležité zápasy, kde je potřeba také bodovat,“ upozornil 20letý mladík na zápasy proti Black Angels a Královským Vinohradům.

Dane, jaké pocity máte dva dny po nečekaném skalpu Střešovic?

Pocity jsou skvělé, nikdo by neměl větší motivaci porazit Tatran po jejich vítězství v Champions Cupu. Nám se to povedlo.

Jak jste zápas viděl z brankoviště?

Byl to vyrovnaný zápas až do poslední sekundy. Nejdůležitější ovšem bylo, že jsme s Tatranem udrželi krok hned od začátku a do konce jsme nepolevili.

Vy jste letos odchytal třetí ligový zápas. Nebyl jste nervózní?

Překvapivě ne, s nervozitou problémy moc nemám. Jen je pro mě nejdůležitější první zákrok, který se povedl. Pak už jsem v naprostém klidu. Snažím si to užívat, neřešit výsledek a soustředit sám na sebe.

Česká Lípa je velmi blízko předkolu play-off. Jak zatím sezonu hodnotíte?

Hodnotím to pozitivně. Sezóna zatím probíhá tak, jak jsme si řekli před začátkem. A myslím si, že už je čas aby Lípa nakoukla do play-off.

Nyní vás čekají dva extrémně důležité zápasy s týmy, které jsou v tabulce za vámi. Je asi potřeba zapomenout na Tatran a hlavně nic nepodcenit…

Určitě souhlasím, ještě není dobojováno. Teď nás čekají další důležité zápasy, ve kterých je potřeba bodovat. A získat to předkolo.

Před sezonou přišel nový trenér Vladimír Trčka. Jak vám sedl?

Já znám „Trčouna“ už z minulé sezony z Ústí nad Labem, kde jsem byl na střídavém startu. Už tam mi sedl a jsem moc rád, že je teď v České Lípě.

Klubovou jedničkou je váš parťák Honza Dvořák. Jak spolu vycházíte?

S Honzíkem vycházíme suprově, je to skvělý parťák a kamarád. Většinou tedy radím já jemu, ale čas od času mi taky poradí. Předává mi zkušenosti, které potřebuji do budoucna. Jsem mu za to moc vděčný.

Zdroj: FBC 4CLEAN Česká Lípa

Pojďme k vám. Jak jste se dostal k florbalu?

Bylo to na základní škole díky kamarádům, když jsme to hrávali na tělocviku. Bavilo mě to víc, než fotbal, který jsem v té době hrál.

Jste stále mladý brankář, máte toho hodně před sebou. Jaké máte sportovní sny?

Cíle? Určitě bych chtěl chytat více stabilně a pomohl klukům co nejvíc to půjde. A možná se někdy v budoucnu kouknout za hranice, uvidíme.

Který zápas, který jste odchytal, zatím řadíte nejvýš?

Žhavým kandidátem je právě zápas s Tatranem. Jinak ještě utkání za národní tým proti Švédsku v Plzni na EFT. Prohráli jsme 4:5.

Dokážete sám sebe ohodnotit? Kde máte slabiny a kde přednosti?

Největší slabina je, že ne vždy se mi podaří chytit míček do ruky. Naopak nejsilnější stránka bude ta, že jsem silný v hlavě, že mě nic moc nerozhodí. Umím dobře číst hru a předvídat, co se stane.