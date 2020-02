První duel Česká Lípa sehrála proti Liberci. Po celou dobu utkání bylo plno šancí na obou stranách, ale větší důraz na hokejkách měla Česká Lípa, která se v polovině zápasu dostala do vedení 2:0. Liberci se však podařilo snížit na 2:1 a drama bylo na světě. To ovšem z palubovky razantně vymazala Pavlíková, která upravila konečné skóre na 3:1.

Mnohem důležitější utkání sehrály florbalistky České Lípy posléze s Ústím nad Labem, to jediné totiž mohlo Lípu vystřídat na první příčce tabulky. O to, aby se tak nestalo, se holky postaraly na výbornou. I když se na začátku druhé třetiny podařilo soupeři vyrovnat na 3:3, postupně se Lípa propracovala až k výhře 7:4 – po dvou brankách zapsaly do notýsku Mojteková se Šorfovou.

„Nutno také zmínit gólmanku Meďášovou, která zastoupila vinou marodky chybějící brankářky a především černou práci Terky Seifrtové, která po celou sezonu vyklízela střed hřiště od nebezpečných protiútoků jako na běžícím páse,“ zaznělo z kádru nejlepšího týmu soutěže.

České Lípě nyní zbývá odehrát poslední turnaj, který na ni čeká 14. března v Českém Dubu, lídr soutěže vyzve Florbal Jablonec a ASK Lovosice. Českolipským statistikám kraluje se čtyřiceti kanadskými body (30+10) Petra Pavlíková, druhá Markéta Šorfová má na kontě zatím šestadvacet kanadských bodů.