Česká Lípa: Kirov (Lecjaks) – Rott (C), Fichtner, Švec, Havrda, Bialek, Maur, Klimt, Zapletal, Potoček, Demjančuk, Kubelka.

Česká Lípa v závěru využila toho, že to Brno zkusilo bez brankáře. Počtvrté se při pátečním večeru trefil Havrda, na 7:2 uzavřel skóre Zapletal.

Po změně stran se ale obrat ve skóre nekonal. V hlavní roli byl Ondřej Havrda. Během čtyř minut dal Démonům čtyřbrankový náskok. Hosté navíc často faulovali, červenou vyfasoval Bílý. Přesto dokázali Vlci v oslabení snížit, postaral se o to opět Havlín.

Severočeši začali velmi dobře, po deseti minutách vedli 3:0. Ve 2. minutě se trefil Maur, na 2:0 zvýšil Havrda, o chvilku později překonal brankáře Pšurného Potoček. Hosty vrátil zpátky do hry Havlín.

Futsalisté České Lípy se konečně dočkali. Po 21 zápasech bez ligového vítězství si ve 4. kole 1. Futsal ligy poradili se Žabinskými Vlky z Brna výsledkem 7:2 a do tabulky nejvyšší futsalové soutěže zapsali premiérové body.

